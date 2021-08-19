{ 19 августа 2021 }

Золотой состав вернулся в юбилейный сезон шоу «Голос»

Рубрики: [Telegram]  [ТВ]  

Градский Пелагея Агутин и Билан

Осенью стартует десятый, юбилейный, сезон шоу «Голос». И уже объявили, что править затянувшимся балом будет «золотой» квартет наставников: Градский, Пелагея, Агутин и Билан. Именно при них (правда, не факт, что благодаря) шоу взлетело в рейтингах, подарив самые запоминающиеся истории.

Если честно, пока это напоминает попытку успокоить недовольного подростка трехколесным велосипедом: вроде ж очень обрадовался, когда в пять лет ему такой же подарили руками Деда Мороза — может, и сейчас прокатит? Но не прокатит. И главная причина проста: подросток уже знает, что Дед Мороз — это всего лишь праздничный наемник, который после работы пойдет смотреть футбол или отсыпаться.

В шоу «Голос» огромную долю успеха составляла веру в сказку. «Золушку» тоже обычно смотрят не из интереса к особенностям перебирания чечевицы с горохом. Так и тут. Знакомство с участниками, нервы слепых прослушиваний, болтовня наставников, поединки, финалы — всё это было в глазах зрителя одной большой прелюдией к главному: экспорту народных талантов на большую сцену, где мы могли бы слышать и видеть их регулярно уже как состоявшихся звезд эстрады.

Но этого не произошло. Шоу заканчивалось, свечи гасили, и наставники шли петь в «Крокус», а победители — в ресторан. Иногда сквозь шлюз кто-то просачивался, но кого мы обманываем: шоу не стало ни социально-творческим лифтом, ни даже хотя бы лестницей на умирающую от застоя и изобилия проплаченных бездарностей эстраду. Вот и вся разница в подходе: для зрителей все эти ужимочки наставниц и шутки наставников, кнопки последнего мига и слезы-крики-голоса — были только попутным элементом интереса, а для организаторов — единственным.

Юбилейный сезон может получиться лучшим за долгие годы. Его наверняка насытят ностальгией, перекличками, итогами, яркими вкраплениями изюминок из всех предыдущих сезонов. В конце концов, мы уже забыли, как требовали смены этих наставников после трех сезонов, осознав затем, насколько всё может быть хуже.

Без некоего прорыва матрицы шоу-бизнеса, позволяющего «Первому» внедрять победителей в сцену лучше, чем это делают хотя бы соцсети — «Голосу» никак не вернуть магии первых сезонов. Но это, впрочем, не мешает посмотреть юбилейный сезон уже зрело и цинично: с пониманием, что главный приз его участников — рост числа подписчиков, а все остальное здесь — просто шоу. Собственно, на это изначально намекалось названием, и никто не виноват, что мы сами, вместе с наставниками первого сезона, придумали себе эту детскую сказку.

НЕВМИНКУЛЬТ


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