Поражение Соединённых Штатов в Афганистане (а это именно поражение, причём оглушительное и знаковое для всего мира), поставило перед всеми государствами, которые на них ориентируются, вопрос: насколько вообще можно надеяться на Америку в критической ситуации? Ответ: ни на сколько. Бросят, предадут, забудут на следующий день о самом существовании вчерашних «союзников» и будут обхаживать новых, чтобы и их бросить и предать в свой час. Всегда так было, всегда так будет. И тут бы, кажется, эту ситуацию только и использовать, да некому. Именно НЕКОМУ. По крайней мере, в настоящий исторический период.

Китай? У него нет никаких союзников — есть интересы. Они могут быть долгосрочные. Как в случае с поставляющим ему энергоносители Ираном, те же энергоносители и технологии Россией, уравновешивающей и блокирующей Южную Корею и Японию Кореей Северной или Пакистаном, который выполняет те же функции в отношении Индии. Могут быть краткосрочными или вообще сиюминутными. Но это именно китайские интересы. Кого-то у Америки перехватывать только для того, чтобы унизить Вашингтон — это не по-китайски. Помогать в критической ситуации? Альтруизм тоже не их стезя.

Россия? Ну, мы, положим, немного позлорадствуем. Не без этого. Но никому в нашем правящем истеблишменте, ни из какого клана, во веки вечные не придёт в голову поднять зад не ради очередного куска чистогана, а исходя из стратегических интересов страны. Они вообще у нас какие? Никто сказать не может? Правильно. Мы же не Китай. У нас для того, чтобы эти самые интересы выработать и, тем более, их в жизнь проводить, да ещё тратить на это годы и десятилетия, китайцев в руководстве не хватает. А без них никак не выходит каменный цветок. То ли нет Данилы-мастера, то ли Хозяйка Медной горы уже не та. На пенсию пора, на чудеса более не способна.

Европа? Даже не смешно. Мелкие и мельчайшие образцы «Человека разумного», говорливые и наглые, назойливо пихающие всем окружающим свои «европейские ценности», которые при ближайшем рассмотрении представляют собой коктейль из подлости, ханжества, болтовни, призывов ко всему хорошему любой ценой и сексуальных девиаций всех типов и видов. Опять же, Америку они в основном ненавидят, но боятся до икоты. Вздохнуть им страшно, если вдруг окажется, что на них с той стороны Атлантики брови насупили. Пытаются извиниться, объясниться и договориться. Как это с «Северным потоком — 2» и произошло.

Остаётся Турция. Вот уж Эрдоган, так тот действительно старается подсуетиться где и как может. И на постсоветском пространстве. И в Афганистане. Красавец, однако! Этот старается всё у всех под себя урвать и подмять. И у нас, и у китайцев, и у американцев, и даже у европейцев. Про арабов и персов и не говорим. Так ему охота новую Оттоманскую Порту построить… Его бы энергию, да в мирных целях, только откуда ему их взять?

Как говаривал Марк Твен по-поводу Сесиля Родса: «Надо не забыть купить на память кусок верёвки, когда его повесят». Тот самый случай. Формулировка к Эрдогану подходит полностью. Прямо-таки портретное сходство…