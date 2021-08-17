Михаил Саакашвили: «Урок для всех народов»

Михаил Саакашвили в свойственном ему высокопарном стиле, стоя где-то на фоне баннера с украинским тризубом, заявил, что произошедшее в Афганистане — это урок для всех народов, поскольку там местная армия не сопротивлялась талибам, вот американцы и не вмешались. А вот в Грузии в 2008 году, когда он там президентствовал, она настолько героически сопротивлялась, что ей американцы пришли на помощь и «послали свои силы». Занавес. Аплодисменты. Восхищённая пафосной речью публика бросает в воздух головные уборы и балдеет, как охваченная любовным пылом гимназистка по популярному, почти итальянскому тенору. Как же, американцы, оказывается, за Грузию почти в войну с Россией вступили. Заметно по результатам…

Куда те американцы свои силы послали, где они были, когда российская армия, по позициям которой Саакашвили приказал открыть огонь, грузинские части отбросила и погнала в шею, захватывая по пути богатые трофеи, по части новёхоньких вооружений и военной техники, история умалчивает. Ну, может, это была какая-то параллельная реальность, где Вашингтон рискнул с Москвой вступить в войну, защищая Грузию от последствий глупейшей авантюры её неуравновешенного президента? Тогда понятно, почему он себя так ведёт. Он же, наверное, пришелец из другого мира. Инопланетянин. Тогда хоть что-то из того, что он делает и говорит, если не понять, то хотя бы объяснить можно. Включая прожёванный галстук и ту чушь, которую он сейчас несёт.

Про Грузию, в ту войну потерявшую и Абхазию, и Южную Осетию, даже вспоминать неудобно. Сказали бы лучше спасибо — и не Америке, а России, что Тбилиси нашим войскам брать было не велено. Зря, конечно, но такое уж у нас теперь начальство. По Ленину всё делают: «Шаг вперёд, два шага назад». Что до Афганистана, его урок прост. Америка бросит кого угодно, вне зависимости от статуса этой страны в качестве союзника НАТО и того, сколько лет и сколько сотен миллиардов долларов она туда вбила. Сбежит, оставив всех, кто ей поверил, на произвол судьбы. И будет отгонять этих несчастных выстрелами от вертолётов, на которых драпают из посольства и из страны американские дипломаты. Так было в Сайгоне. Так произошло в Кабуле. И так будет везде.

Если это не урок для Киева и Тбилиси, Варшавы и Праги, Риги и Вильнюса, Таллина и Кишинёва, то что может стать для них уроком? Американцам плевать на союзников. Что они им говорят и в чём их заверяют, неважно. В любой момент, когда этого потребует даже не военная целесообразность, а какая-то очередная политическая комбинация очередного прохиндея, вставшего во главе Америки, они отступят, забыв о демократии, свободе и всех прочих трескучих лозунгах, которые они так любят и так назойливо пудрят ими мозги всему миру. Они бросят своих союзников на растерзание каким угодно фанатикам и даже не подумают им помочь. Очень подло. Очень эгоистично. Очень по-американски. Не зря об этом Трамп всё, что думал, Байдену высказал. Но у Саакашвили всё ровно наоборот. Странная он фигура. Нелинейная…