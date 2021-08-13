Мне наскучили однотипные фиты на рэп-альбомах

Очередная неделя без «Donda» — очередной текст не обходящийся без упоминания виновника. Вам не надоели фиты на большинстве рэп-альбомов? Зачастую они строятся по максимально банальной конструкции: приглашенному артисту дают либо спеть припев, либо зачитать бонусный куплет под конец трека. Сегодня практически все фиты это лишние имена в кредитсах или эдакая рубрика «Мои кореша» в рамках музыки (пример: Скриптонит с LOVV66 или Индаблэком/Джек Харлоу с Лил Нас Х). Эти люди не дополняют друг друга — они просто обоюдно или в одностороннем порядке переливают клаут. Если обсуждать сингловые истории, то подобное хорошо сработало у Карди Би с Меган: они отлично дополнили друг друга, сделав и без того самый пошлый трек в истории мейнстрима таким, что при прослушивании хочется уйти в другое помещение.

Это не значит, что от прямолинейных фитов следует отказаться — нет. Просто их нужно уметь разбавлять так, чтобы условный Bigquint перевернулся на своем скрипящем проржавевшем стуле. Хороший пример — Фрэнк Оушен в «Wolves». Ищешь артиста, который голодом морит своих слушателей на протяжении долгого времени, прячешь его вокал в самый конец трека (формально в аутро) и готово. В идеале фиты вообще не нужно подписывать — видели ролик, как DJ Akademiks испытывает оргазм, когда Дрейк произносит всего одно слово на «Sicko Mode»? Вот так это должно работать.

Для грамотного музыканта, считающего свой большой альбом событием, голоса приглашенных артистов — это часть оркестра. Трэвису Скотту не понадобился отдельный куплет Kid Cudi на «Astroworld» — он попросил своего кумира просто промычать в определенные моменты и этого было предостаточно, чтобы условная Карина Истомина обомлела в тысячах километров от твоей студии. Иногда важно уступить другому артисту пространство в самом горячем треке, потому что энергетика его голоса более уместна, чем твоя — Фрэнк Оушен позвал для интерлюдии «Solo (Reprise)» Андре 3000 из OutKast и это сработало как два кубика адреналина прямым ударом в сердце. Таким же «наглым» образом Тайлер воспользовался вокалом Фрэнка в «911» — реклюзивный музыкант спел про чирикающих птичек, хотя изначально не хотел это делать, но Ти переубедил его.

Больше всего в этом ремесле преуспел Канье. Для него вполне нормально, что приглашенный артист произносит всего строчку или две. Но важнее всего, что такие музыканты безупречно вписываются в нарратив его песен. Свежий пример: JAY-Z на «Jail». Вполне себе обычная история, когда сначала читает один артист, а потом он передает тэг другому. Но здесь JAY-Z появляется сразу после трека, как Канье поет о потере своей семьи под поучительный голос Донды Уэст — Хова обращается к матери своего друга и говорит ей, что присмотрит за её сыном. Во-первых это красиво. Во-вторых, фит функционален.