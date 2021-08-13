Сегодняшняя Украина — прекрасная иллюстрация к тому, как должно выглядеть государство-мыльный пузырь, государство-миф, государство-фантом. Нет, внешне все на месте. Есть «президент», «парламент», пресса, границы, собственные деньги, риторика. Очень похоже все на настоящее. Но все это только напоминание о том, что когда-то на этом месте была Украина, а теперь пластиковая, целлулоидная копия. Движется, разговаривает, вращает глазами, машет руками — очень похожа на настоящую. Но не настоящая. Погорелый театр марионеток.

Каждый день мы получаем этому подтверждение. Главная политическая идея — не могущество, не суверенность, не преуспеяние, а «чтобы не как в России». Всё. Политической нации в европейском смысле слова нет, нет даже народа — есть население, расколотое, озлобленное и обездоленное. Нет даже национальности «украинец» и «русский» — есть «антимоскаль» и «москаль» и в эти две группы произвольно включается кто угодно (например, Олесь Бузина был украинцем).

Любая политическая идея, не обеспеченная условиями и ресурсами, превращается в свою противоположность, вырождается, становясь опасной для окружающих. Для Украины это оказалась «незалежность». Не имеющая никакого фундамента, надуваемая искусственно, как воздушный шар, она стала отравой, которая заразила всю атмосферу и стала массово превращать людей в упырей. Политические задворки стали парадным двором, не лишившись своей традиционной атрибутики — грязи, вони, мусорных ящиков и сонмищ крыс.

Причем этот трагический опыт уже был. Так же, в миазмах и испарениях, зарождались «незалежные» украинские квазигосударственные формирования 1918-1920 годов. Все закономерно кончилось катастрофой, но это никого ничему не научило. Дальше все было по формуле Энштейна, который говорил: «безумие это делать то же самое, ожидая других результатов». Эта формула была поднята на щит в 1991 году, а затем в 2014 году. Результат — потеря Крыма, войне на Донбассе с перспективой потери и этого региона — там уже пошли в школу дети, которые родились не под украинским флагом; а те, кто постарше, никогда не простят Киеву обстрелов и сидения в подвалах.

Про экономику даже не приходится говорить. Сейчас эта так называемая страна — беднейшая в Европе, уступая даже Молдавии, Румынии и Албании. Прекратили существование целые отрасли, причём — высокотехнологичные, которыми была прославлена Украинская ССР: ракетостроение, судостроение, авиастроение, автостроение. Все это в прошлом — сегодня Украина борется за квоты на экспорт в ЕС мёда, словно и не было тысячи лет российской истории и население Украины до сих пор главным образом занимается бортничеством и промыслами. Страна живёт только благодаря МВФ — от транша до транша, так как фактически Украина — банкрот уже с 2015 года. В этом году Украина должна выплатить по долгам 16 млрд. долл. Бюджет свёрстан в расчёте на помощь МВФ, которую Киеву пока даже не обещали.

Ложная самостийность выморила миллионы реальных людей: в 1992 году 52 млн. населения, сейчас — 30 млн. Стыдно проводить перепись населения — начнут спрашивать, когда была война, а мы не заметили. На международной арене — стыд и срам. Послы «семерки», не стесняясь, указывают государственному руководству, что делать в той или иной ситуации. По свежему закону, решающий голос при назначении судей будут иметь «иностранные эксперты». Некоторые правоохранительные органы (например, НАБУ) в открытую управляются из-за рубежа.

Это краткие итоги. Это — открытый урок истории. Всем, кто видит, слышит и способен на выводы. Это — смертельная болезнь любого карликового государственного образования, возомнившего себя империей.

Стыдно.