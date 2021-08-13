День Ивана Денисовича

Сегодня, 13 августа, состоится мировая премьера фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович».Лента по мотивам известного произведения Александра Солженицина будет показана на площади Piazza Grande в Локарно, в рамках международного фестиваля.

В главной роли — Филипп Янковский. Кроме него в фильме снимались Инна Чурикова, Владимир Еремин, Артур Бесчастный, Александр Коротков, Михаил Хмуров, Сергей Карякин. Текст читает Леонид Ярмольник.

Кинокомпания «Централ Партнершип», кинокомпания «ВЕРА» и телеканал «Россия 1» — уже представили трейлер и постер. Но в общий прокат «Иван Денисович» отправится еще нескоро — 23 сентября.