От космоса до свалки — всего 60 лет и один чиновник

Жители сахалинского города Невельск с удивлением обнаружили ранее украшавший въезд в город монумент Юрия Гагарина на непривычном месте. Свое последнее пристанище памятник великому русскому космонавту обрел на грязной речной отмели, среди мусора и песка.

Чем символ героизма, самоотверженности и советской научной мысли заслужил такую честь — ясно не до конца. Известно лишь, что монумент Гагарину списали и убрали с глаз долой, чтобы на его месте построить автозаправку. И правда — в наш бездуховный век цистерна с бензином для кого-то и правда важнее, чем историческая память о великих достижениях, которая воспитала не одно поколение. Искренне жаль.

Зато совершенно не жаль главу города, который — по нашему скромному мнению, разумеется — после такого перформанса должен немедленно подать в отставку. Мы неоднократно говорили о важности государственной идеологии — на ней строится наше общество и культура во многом, кстати, тоже. Когда государственные мужи небрежным росчерком пера отправляют на свалку Символ — это уже сам по себе тревожный звонок, что мы движемся куда-то не туда.