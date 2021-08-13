Пощёчина Александру Невзорову

Пощёчина, которую без малейших последствий для себя отпустил публично Александру Невзорову православный активист (Невзоров лично настоял, чтобы его отпустили), вроде бы, дело сугубо частное, но задуматься тут есть о чём. Невзоров человек сложный, жизненный путь у него более, чем нелинейный, так что к воинствующему атеизму и постоянным грубым нападкам на православие он ровно с отказа от увлечения православием и пришёл. Нет больших врагов какой угодно веры (а также неверия или идеологии — тоже любой), чем бывшие приверженцы этого учения. Давно известно и в истории тому примеров тьма. Не с нас началось. Опять же, атаковывать религию можно по-разному и защищать её тоже можно по-разному. Могли и пристрелить, но пока дело кончилось пощёчиной.

Вопрос в том, где та грань, которую переходить нельзя? Ни в критике чужого мировоззрения (и тут не об оскорблениях речь), ни в его защите? Столько грубых слов насчёт атеизма и атеистов вполне публично людьми религиозными, мстящими за старые обиды было сказано, а как на это реагировать? А то, как к друг другу приверженцы разных религий относятся? А политические враги? Если пристрелить или прирезать оппонента нельзя, но лёгкую пощёчину ему дать не возбраняется, вот уж тогда, кому не стоит на публике появляться, так это Горбачёву. Или в его случае возраст защищает от оскорблений действием? Так, вроде, и Невзоров человек давно уже не юный. Можно даже сказать, пожилой человек. Вполне пенсионного возраста, хотя и упорно бодрящийся.

Опять же, для кого-то его антицерковные выступления — проявление свободы слова и символ того, что Россия — светское государство, а для кого-то нож острый и попрание всех основ. И что делать, если очередной радетель православия причинит журналисту Невзорову на основании той бури в душе, которую он у этого человека учинил, тяжкие телесные повреждения? Тоже отпускать с Б-гом, особенно если сам Невзоров об этом попросит? Невольно «Шарли Эбдо» французский вспоминается. Там по религии вообще калёным железом проходились. Чего добились в результате? Благо, ислам помоложе христианства будет, там за оскорбления религии такого типа, как те, за которые у православных просто морду набьют, прикончат в момент — и очень и очень многие скажут, что за дело.

Ну, а уж про материи не столь возвышенные, но зачастую куда более острые, что говорить? Дай волю настроениям людским, так Чубайсу больше Невзорова бы досталось, и не ему одному. А Ельцин что, хоть и посмертно, не заслужил анафемы не только от своих противников, которые его при жизни достать не смогли, но и от немалой части своих приверженцев, которые ему верили и за него голосовали, а получили то, что получили? И дальше можно в историю углубляться до самых давних времён. К почившим порой претензий больше, чем к живым. Им, конечно, пощёчины не дашь, но памятники свалить или аккуратно демонтировать можно. Что у нас было ещё совсем недавно, а на Западе только начинается. Не трогать памятники и мемориалы? А как же чувства верующих?

Вот и получается: их, верующих, неважно, во что, у нас трогать и оскорблять нельзя? Нельзя. В том числе по закону. И, вроде, это правильно и верно. А то совсем распустился народ, от одного кощунства к другому шарахается, включая осквернение кладбищ и храмов. А верующим за свои убеждения вступаться можно? И в какой мере? А также с какими последствиями? Чертовски простые вопросы. Чертовски непросто на них ответить — если вообще можно найти ответ, который устроит всех. И ведь, скорее всего, попросту нет такого ответа. Что до требований к автору немедленно его найти и предъявить, которые наверняка выдвинут читатели (особенно странная, чрезвычайно писучая дама, пишущая невесть какую чушь под псевдонимом «Красный дракон»), оставим тему открытой. Пускай мучаются.