Какие у нас недружественные страны?

Какие у нас недружественные по отношению к России страны? Не в реальной жизни, естественно, где к ним можно отнести, как минимум, все те государства, которые ввели в отношении нас какие бы то ни было санкции или ограничения (весь западный блок и страны его политической периферии), а в списке нашего МИДа? Их там всего две: США и Чехия. По Штатам всё понятно. Чехия же, насколько можно судить, попала нашему начальству под горячую руку, очень не вовремя для себя оказавшись на передовой политической войны против России со сносом памятников советским солдатам и полководцам, которые её освобождали от нацистов, и обвинениями Москвы в диверсиях на местных складах вооружений, прошедших невесть когда, организованных невесть кем и непонятно, для чего.

Соответственно, от США мы отругиваемся, по мере сил отбиваясь и мешая им окончательно обрушить ситуацию во всём мире, притом, что спасти от катастрофы удаётся далеко не всех: Сирии и Белоруссии в этом пока повезло. Что до Чехии, она не то, чтобы открыто была выбрана в качестве объекта показательной порки, как пример очень и очень многим, но целый ряд крупных политических фигур этой страны и практически все сторонние наблюдатели придерживаются именно этой точки зрения. Поскольку и экономические, и все прочие связи Праги и Москвы пострадали чрезвычайно сильно. Так что, если не считать тех фигур в чешском руководстве, для кого следование командам Вашингтона важнее собственной страны, особого счастья в Праге от сложившейся ситуации никто не испытывает.

При этом, как ни парадоксально, США в 2021 году вдвое увеличили закупки российской нефти и нефтепродуктов. Сколько за «зелёную экономику» ни бейся, как с поставками российского газа в Европу ни борись, но топить зимой надо и кондиционеры жарким летом требуют бесперебойной подачи электроэнергии. И тут именно российские поставки Америку выручают. Что ещё «чудесатее» (спасибо Кэрроллу за термин), Чехия в том же 2021 году стала покупателем номер один российской военной техники и вооружений, обогнав Алжир и Китай. Понятно, что далеко не всё чехи приобретают для себя, как принято в странах Восточной Европы, но тенденция презанимательнейшая. Так что, когда Америка наконец-то займётся своими собственными проблемами, а не попытками придушить Россию и Китай, ей сильно полегчает. И Чехии это в полной мере касается.