{ 12 августа 2021 }

Один из столпов Голливуда

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Сесил Блаунт Демилль

140 лет назад родился Сесил Блаунт Демилль — один из столпов Голливуда, который стоял у истоков американской киноиндустрии.

Демилль начал снимать фильмы в 1910-е, затем его приютила под свое крыло только что созданная киностудия Paramount Pictures. В 1923 году Демилль снимает первую версию «10 заповедей» — масштабное кино с библейским сюжетом, которое 25 лет будет самым прибыльным фильмом студии. Также Демилль войдет с число нескольких десятков кинематографистов, которые 11 мая 1927 года в штате Калифорния образуют Академию кинематографических искусств и наук.

Вообще Демилль — фанат классических сюжетов и эпосов. В его послужном списке несколько фильмов про Иисуса (самый известный — «Король королей»), есть своя «Клеопатра», есть картина про Самсона и Далилу и много чего еще.

Свой единственный оскаровский триумф Демилль получил в 1953 году с фильмом «Величайшее шоу мира», о котором мы совсем скоро будем говорить в нашем марафоне. Примерно в то же время на «Золотом глобусе» начали вручать премию имени режиссера за выдающиеся заслуги в кинематографе. Кстати, её первым лауреатом стал сам Демилль.

Последней картиной режиссера стали все те же «10 заповедей», но уже в звуковом варианте. Картина, вышедшая в 1956 году, до сих пор входит в десятку самых кассовых фильмов в американском прокате, учитывая денежную инфляцию.

Кроненберг Нефильтрованный


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