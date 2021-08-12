{ 12 августа 2021 }

Пока живы — будем жить

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Онлайн-кинотеатр IVI представил документальный фильм Григория Илугдина «Пока живы — будем жить». Лента рассказывает о пандемии в России с разных сторон: и с медицинской, и со стороны обыкновенного человека, со стороны ученого-биолога и священника.

Мы привыкли считать, что людям лучше доносят идеи художественные ленты, но здесь ровно тот случай, когда документальная история произведет более глубокое впечатление. Другое дело, что сильные и трогательные истории, показанные в фильме — не призваны лишь впечатлять. Это — фильм-надежда.Без рецептов, но с пониманием: человечество переживало и не такое, поэтому будем жить. Вопрос: как, кем и с каким багажом решений.

Съемки проходили весь год: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Норильске и Сочи. К созданию фильма привлечен мощный состав разносторонних специалистов, включая Александра Гинцбурга (крестного отца «Спутника»).

НЕВМИНКУЛЬТ


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