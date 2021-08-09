Расстрел за коррупцию

Идея Дмитрия Рогозина, ввести за коррупцию в оборонном комплексе расстрелы, вместо посадок, заслуживает самого пристального внимания. Хотелось бы надеяться, что, если это предложение будет принято, всё, связанное с космосом, у нас будет проходить именно по части “оборонки”. А то так чудеса, непрерывно происходящие вокруг космодрома “Восточный” надоели… Да и не только они. Хотя, если за приколы с бюджетными деньгами в особо крупных размерах начать расстреливать только в оборонной отрасли, как-то даже неудобно получится. Чем, скажем, все остальные направления нашей жизни хуже? И почему разорение целых отраслей этого не заслуживает? Или всё то, что можно наблюдать на местах, хоть в столицах, хоть в регионах?

Впрочем, отмени мораторий на смертную казнь, чего давно, безуспешно и безнадёжно требует население, которое, как ему головы ни дури, прекрасно понимает, что в стране последние 30 лет происходит, отдаёт себе отчёт в том, зачем этот мораторий вводили и почему никаких шансов на то, что его отменят, нет, такая канонада начнётся… Она и так рано или поздно начнётся – терпение у людей не безгранично, а всё, что происходит в сфере юриспруденции давно находится за гранью понимания, но пока всё, накипевшее на сердце у многих, ограничивается только призывами к верхам, обращаемыми, по сути, в воздух. У начальства свои резоны, так что, по большому счёту, никому ничего не грозит. Мы же не китайцы. Мы, судя по всему, всё ещё намерены на западный мир ориентироваться и в него вписываться через “не могу”.

В общем, воруй – не хочу, только делись и очень уж глупо не попадайся. А как по уровню захованного и наскирдованного выйдешь в эффективные менеджеры, так можешь и попадаться, чёрт с тобой. Как Сердюков, да и не только он. Переместят на другой участок работы – не более, чем. Ну, на какое-то время, может, от доступа к трону отодвинут. Но ведь, в конце-концов простят. Отмолишься и отработаешь. Как при царях и было. Это даже у Петра проскакивало. Кого в Сибирь или на плаху, а кого и просто палкой по хребту, как Меньшикова. Ну, а после него и вовсе полегчало до самого Сталина, который, впрочем, расстрелами и ГУЛАГом ничего, из того, о чём Рогозин печётся, не добился. И, главное, вводи расстрелы за воровство в оборонке, не вводи, толку будет чуть.

Чтобы коррупции не было, надо на все посты не тех назначать, кого на них назначают, а мотивированных, глубоко порядочных, контактных и в высшей мере принципиальных профессионалов. То есть тех, кого по нынешней кадровой клановой моде ни к каким постам на пушечный выстрел не подпускают – даже тех, кого ещё не извели. А изводят их, заменяя преданными тем кто их лично, персонально ставит, целыми поколениями. И всё под благие намерения, да с более, чем хорошим, прочным обоснованием. Так и кажется: вот-вот страна процветёт и всё в ней заколосится, такие программы с такими крутыми названиями понапридуманы. Но не происходит этого почему-то. Вот, даже Рогозин возмущается. Хотя, казалось бы, кому не понимать того, что вокруг происходит, как не ему. Ну, поглядим, что дальше будет…