Проект достройки Балтийской АЭС в Калининграде

Пресса вбросила изрядный блок данных о проекте достройки Балтийской АЭС в Калининграде, которая, в случае её завершения, может в кратчайшие сроки и за минимальные деньги решить все проблемы с энергоснабжением Польши, Прибалтики, а заодно и Венгрии, которая всерьёз пытается Польшу на эту тему продавить. При этом сама Калининградская область энергией обеспечена – после заморозки помянутой Балтийской АЭС там все местные вопросы решили за счёт реализации других проектов. Так что идея оставить Калининград без энергоснабжения, лежавшая в основе всей той политической вакханалии в Польше и Прибалтике, из-за которой проект строительства АЭС был остановлен, не сработала.

Американский СПГ, ради проталкивания которого на европейский рынок, с вытеснением оттуда российского газа и в целом российских энергетиков со всеми их ресурсами, в итоге в Европу не пришёл. Польша до сих пор получает из США не более 7% потребляемого ей газа. Ещё 50% она с трудом изыскивает за счёт национальных ресурсов. Остальное идёт из России. Что называется, плачет, клянёт соседей последними словами, но берёт. Больше неоткуда. Да, конечно, строится газопровод из Норвегии, но пока что он в Дании застрял. Экологи тамошние его намертво остановили. Так что пока основа польской энергетики – уголь, что приводит Евросоюз в состояние неконтролируемого бешенства, которое, впрочем, в Польше мало кого впечатляет.

То есть схема простая. Американцы сделали всё, что могли, чтобы привязать к себе европейскую энергетику, разорвав или ослабив её связи с российской. Делали они это за счёт Европы, в том числе не самых богатых стран Восточной Европы. Когда, опираясь на контролируемых ими местных политиков, сделали, выяснилось, что энергоснабжение клиентов в приоритеты Вашингтона, собственно, не входило и не входит. То ли цена на газ на азиатских рынках сыграла свою роль, то ли с самого начала расчёты были подтасованы, то ли и то и другое имело место быть… В общем, дело швах. Путин, правда, человек необидчивый и в таких вопросах, как экспорт газа и строительство АЭС на многое готов закрыть глаза. По Турции видно. Так что, развернуть ситуацию теоретически можно.

Опять же, Брюссель и на Польшу, и на Венгрию смотрит так же кисло, как и на Грузию, обвиняя их в гомофобии, неуважении к правам трансгендеров и, как следствие, забвении европейских ценностей, которые, по нынешним временам, в основном касаются продвижения в мире сексуальных девиаций всяческого характера, вплоть до абсолютных извращений. Да и насчёт распределения мигрантов из Африки и стран Ближнего и Среднего Востока Брюссель восточноевропейцев никак не продавит. Не хотят те никакого мультикультурализма. И мигрантов не хотят. А в Америке у власти не Трамп и, тем более, не Обама, а Байден и Харрис. То есть крыша из Вашингтона теперь плохая. Прямо-таки, дырявая крыша. По Афганистану и Ираку видно. Да и не только по ним. И дальше будет только хуже.

Искушение плюнуть на всё, кроме реальных экономических интересов у Польши есть. Венгрия же, насчёт строительства АЭС у себя активно с “Росатомом” работает, и ничего, небо на землю не рушится, из НАТО и ЕС её не исключают. И Турцию, в которой АЭС Россия строит, из НАТО не исключают. А в ЕС она давным давно и сама вступать не хочет. Что до исторических счётов с Москвой, вот уж у кого они есть, так это у турок. И ничего. Сотрудничают по всем направлениям. Другое дело, что поляки не турки и, тем более, не венгры. Исторически Польша никогда не упускала шанс упустить шанс. Плохая у неё репутация. Те же чехи, похоже, сообразили, что зря пошли на поводу у американцев, побив с Россией горшки, и на уровне главы МИДа говорят, что надо отношения заново выстраивать. Но Польша не Венгрия, не Чехия и не Турция. Поглядим, как с ней дальше будет.