Вдохновляющая мозаика

Классический межсезонный фестиваль «Вдохновение» прошел в шестой раз на ВДНХ, радуя ценителей искусства в пору августовского затишья. Грамотно используя ресурсы площадки, программа, подготовленная Ингеборгой Дапкунайте и Романом Должанским, вновь представила максимальный жанровый и авторский простор.

И правда на любой вкус. Балет, музыка и целый калейдоскоп театров: поэтический, уличный, документальный, инклюзивный, интерактивный, детский — в афише уместилось более шестидесяти событий, причем целый ряд из них оказался премьерами эксклюзивно для фестиваля. Проход гибридный: де — свободный, где — по доступным ценам.

Размах, достойный ВДНХ. Кинопоказы экранных версий классики от Кастеллуччи, Варликовского, Лоя и Ноймайера. «Ночь одноактных балетов», проект «Энциклопедия речи», спектакль в наушниках для двоих зрителей, рисующих на бумаге по подсказкам невидимой ведущей, программа читок пьес молодых авторов.

А еще спектакли по поэзии Беллы Ахмадулиной, сонетам Шекспира и песням Виктора Цоя, мультимедийная постановка «1926» по переписке Цветаевой и Пастернака в исполнении Елизаветы Боярской и Анатолия Белого. И симфоспектакль «Война и мир» по роману Льва Толстого на закрытие: с музыкальной мозаикой из Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Глинки, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева и Шнитке.

И вдохновили, и впечатлили.