{ 8 августа 2021 }

В замке Дарта Вейдера на хэллоуин

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 Спецэпизод LEGO Star Wars «Ужасающие истории»

Дисней анонсировал спецэпизод LEGO Star Wars «Ужасающие истории», посвященный Хэллоуину. Время — после событий фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Место — бывший замок Дарта Вейдера на планете Мустафар. Герои — пилот По Дэмерон, дроид ВВ-8, а также мальчик-механик Дин и верный слуга Вейдера Вани.

Сценаристом стал Дэвид Шэйн (серия LEGO Star Wars, «Финес и Ферб»). Режиссером выступит Кен Каннингэм, который уже имеет опыт спецвыпусков — в прошлом году именно он поставил праздничный эпизод LEGO Star Wars. «Ужасающие истории» выйдут 1 октября на Disney+.

НЕВМИНКУЛЬТ


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