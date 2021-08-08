В замке Дарта Вейдера на хэллоуин

Дисней анонсировал спецэпизод LEGO Star Wars «Ужасающие истории», посвященный Хэллоуину. Время — после событий фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Место — бывший замок Дарта Вейдера на планете Мустафар. Герои — пилот По Дэмерон, дроид ВВ-8, а также мальчик-механик Дин и верный слуга Вейдера Вани.
Сценаристом стал Дэвид Шэйн (серия LEGO Star Wars, «Финес и Ферб»). Режиссером выступит Кен Каннингэм, который уже имеет опыт спецвыпусков — в прошлом году именно он поставил праздничный эпизод LEGO Star Wars. «Ужасающие истории» выйдут 1 октября на Disney+.