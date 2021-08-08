Россия не получила золото по художественной гимнастике

Олимпиада в Токио завершается. Из-за более, чем странного решения судей Россия не получила заслуженное золото по художественной гимнастике. Ну, наши подали протест, а все, кто у нас к этому виду спорта был когда-либо причастен на высоком уровне, высказались в интервью для прессы. Толку, впрочем… Разве что для гимнастки из Израиля, которой присудили победу. Хотя ей, судя по всему, просто повезло: судьи нашу девочку решили прокатить. И тут все возмущённые голоса, сколько бы их ни было и кто бы что ни ставил на вид судейской коллегии, никакого значения уже не имеют. Разве что, для очистки совести протестующих. Увы.

Впрочем — это что, первый раз в истории спорта? Как Немова на Олимпиаде в Афинах в 2004 году засудили? Там вообще чёрт знает что было. Болельщики чуть стадион не разнесли, пока он их не успокоил — трибуны на грани бунта были. Да, он вошёл в историю спорта, несмотря на то, что произошло, а может быть именно благодаря этому. Выдающаяся несправедливость запоминается ничуть не хуже, чем победа. Так что, мы просто имеем очередной пример предвзятого судейского решения. Подло это? Ну, да. А как наших фигуристов в советские времена засуживали? Годами. Показательно. Нагло. Демонстративно. Без стыда и совести. Это и есть спорт.

Допинговая истерика, благодаря которой мы выступаем, лишённые гимна и национального флага — это чистой воды политика. Но без неё современного спорта нет, не было и, к сожалению, не будет. Так что, откровения мерзавца Родченкова, из-за которых всё это безумие который год происходит — такая же часть спорта, как и сами выступления спортсменов. Допинг у американцев под видом «лекарств», без приёма которых их прославленные чемпионы зачастую даже просто выступать не способны, как в Токио и произошло, тоже спорт. В котором подлости, интриг и подтасовок ничуть не меньше, чем чего-то по настоящему светлого и хорошего.

В общем, понятно. Так что, большое спасибо спортсменам российской сборной за то, чего они в Токио добились. Живя в спартанских, чтоб не сказать нищенских условиях. В жутчайшем климате — кто в Токио бывал в июле-августе, себе представляют, до какой степени там непривычному в этому городу человеку тяжело. Без зрителей на трибунах из-за коронавируса, что само по себе сделало эту, перенесенную на год Олимпиаду едва ли не самой странной в истории. Ну, а про все те ограничения, которые в Японии из-за пандемии были введены, и протесты её населения против Олимпиады, и вовсе умолчим. Так что, браво, сборная! Браво.

Комментарии по поводу нечестного судейства в отношении российских художественных гимнасток в Токио:

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова:

«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. <…> Это было чудовищное издевательство над нашими двумя девочками. <…> Это было просто позором художественной гимнастики. <…> Россия всем уже осточертела. Двадцать лет выигрывать? Надоели».

Гимнастка Дина Аверина:

«Обидно и больно из-за несправедливого судейства. За то, что первое место заняла девочка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, как могла — и заняла второе место. Мне больше обидно за несправедливость. Я всегда за честный спорт».

Министр спорта Олег Матыцин:

«Вся Россия болела сегодня за российских гимнасток Дину и Арину Авериных и восхищалась их мастерством, думаю, что у каждого, кто смотрел сегодня соревнования по художественной гимнастике, возникло множество вопросов к судейству, не случайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран».

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина:

«Я не припомню такого, чтобы россиянки подавали протест на оценки. <…> Это шок, драма и трагедия не только для самих спортсменок, но и для всей российской художественной гимнастики, мне непонятно, как это произошло».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

«Ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира».

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР готовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики:

«Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародование его результатов».