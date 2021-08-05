Из «Водного мира» сделают сериал

Кризис идей разгулялся настолько, что продюсеры хватаются за перелицовку уже не только культовых лент, а и вполне провальных. Стало известно, что команда студии Universal во главе с Дэном Трахтенбергом готовит сериал по фильму «Водный мир», который в 1995 году не впечатлил кинотеатрыни Кевином Костнером, ни натуральными водными съемками. Задуманный изначально как дешевая версия «Безумного Макса», фильм, даже обзаведясь затем мега-бюджетом, слишком во многом остался каким-то сырым инди-проектом.

Стоит вспомнить, что говорили о «Водном мире» много, и провал кассовых сборов некоторыми считался несправедливым (особенно почему-то в России: 7,6 на «Кинопоиске» против 6,2 на imdb). Говорили даже, что зритель в эпоху моды на глянец просто оказался не готов к эстетике ржавых постапокалиптических барж за 187 миллионов долларов (а как же тогда Макс?).Но, как бы то ни было, большинство зрителей фильм и правда разочаровывал.

Сейчас историей о борьбе с пиратами-рейдерами в мире очередной версии постапокалипсиса — явно не удивить. Но в Universal, видимо, посчитали, что в этом и плюс. Обломочная эстетика «Водного мира» из моды все еще не вышла, зато чисто водный сеттинг, где о суше ходят лишь легенды (одна из них как бы и двигает сюжет) — еще не успели совсем уже затаскать до дыр, как большинство других версий мировых развалин.

Не исключено, что еще и модную эко-повестку добавят: о пользе пресной воды и хоть какой-нибудь суши. Да и если в оригинале мир ломался атомом, то теперь можно обвинить глобальное потепление. Впрочем, в этом случае люди бы подготовились заранее и построили слишком красивый водный мир для сериальных бюджетов. С гнило-ржавыми лодками все же попроще, если, конечно, вы не Кевин Костнер и не хотите снимать на воде.