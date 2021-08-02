Слова командующего ВМФ США в Европе и Африке адмирала Берка о том, что если его подчинённые расценят действия кораблей российского ВМФ в Чёрном море, как провокацию или угрозу, то они откроют по ним огонь, можно расценивать, как пустую риторику — и все, кто у нас в российской «элите» склонен ориентироваться на американцев (несть числа такого рода народу в наших верхах), либо будут настаивать на этом, либо вообще постараются их проигнорировать. Чего на какие-то слова какого-то американского адмирала внимание обращать? Он же им деньги зарабатывать не мешает. Вон, с начала года, несмотря ни на какой коронавирус, состояние крупнейших российских богачей на несколько десятков миллиардов долларов увеличилось.

Между тем, так и начинаются войны. И, судя по той активности, которую проявляют корабли стран НАТО в Чёрном море, да и не только там, а также нарастающей интенсивности маневров на границах России, с участием подразделений целого ряда постсоветских республик, которые в НАТО не входят, когда конкретно начнётся очередная большая замятня, неизвестно, но что она начнётся, сомнений мало. По крайней мере у тех, кто во всех этих материях разбирается профессионально. Нет, у штатных оптимистов, понятно, точка зрения ровно противоположная, но это такой народ — пока им самим на головы бомбы не полетят, не пошевелятся. Особая порода людей. В головах мозгов нет — одна кость, понимать, как мир устроен, неспособны и не намерены, но хотят только хорошего.

Это вообще специальная разновидность рода человеческого. Они так устроены, им главное, чтобы всё было тихо, гладко и без проблем. Именно на них рассчитаны все слова и все действия разнообразного и многочисленного народу, который стал бенефициаром от распада Советского Союза и всех тех неустроений, которые последовали вслед за этим и вследствие этого. И, кстати, если от России начнут отгрызать кусок за куском, пока от неё ничего не останется, как ничего не осталось от Югославии, но им лично это принесёт какую ни на есть прибыль, или хотя бы моральное удовлетворение, они тоже не будут возражать. Подумаешь, американцы и англичане в Чёрном море! Подумаешь, шастают по нашим территориальным водам или огонь откроют по кораблям Черноморского флота!

По нынешним временам этим недоумкам же ничего не грозит? Ничего. Не посадят, не расстреляют и даже не перекроют доступ к микрофонам и в интернет. Да и всем тем, в пользу кого, против собственной страны и её интересов они переживают, по большому счёту, тоже. Не случайно помянутый американский адмирал отметил, что российские моряки ведут себя грамотно, профессионально и их действия безопасны. Что называется, пока американцы не сделают первый выстрел… До крайности интересно, что будет потом. Как правило, дальнейшее развитие событий весьма мало зависит от экспериментаторов из Конгресса, Белого дома и американского Госдепартамента. Помнится по Вьетнаму. Чем Украина, Грузия или Прибалтика лучше?