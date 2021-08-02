В кинематографе второй половины XX-го века можно найти десятки направлений, борющихся против тоталитаризма, соцреализма и прочих «измов», так ненавистных искусству. К примеру можно вспомнить почти всю мировую «новую волну» от Франции, до Японии, или, например, польское «кино морального беспокойства». Независимый кинематограф боролся не только с властью кинопродюсеров и дистрибьюторов, но и с властью более высокого полёта — властью тиранов и узурпаторов. Социалистической Югославии это было не чуждо, из-за чего родилось новое направление — Югославская чёрная волна. Название, кстати вышло из высказывания политика, принадлежавшего к социалистической партии Югославии и назвавшего творчество нового поколения режиссеров «чёрным и отвратительным». Оскорбление настолько приелось, что стало официальным названием для югославского кинематографа 60-х в культурологических кругах. Что же такое «чёрное» ждало зрителей на экранах? Что ж, удивляться там, действительно, было из-за чего.

Разброс сюжетов югославской чёрной волны довольно широк: история небольшого отряда молодых беспризорников, готовящихся к новой революции, жизнь мошенника, ворующего всё, что движется, или любовный треугольник, чаще всего заканчивающийся убийством. Но что объединяет всё это буйство фабул? Ответ — полное отрицание традиций соцреализма. Громоздкие парады, возвышающийся над природой человек и мощь индустриализации: всего этого вы не найдёте в югославской чёрной волне. Она, наоборот, показывает полное поражение идей соцреализма. Там, где соцреализм помещает вас в монолитный центр города, чёрная волна отправит вас в нищий и обветшалый пригород, или заменит показательную семью на неудачника, бросившего беременную подругу ради пары полных кошельков. Югославская чёрная волна прогоняет идиллию, иллюзию, которую создавал соцреализм, и привносит в кинематограф свободу, ценой разрушения надежд и ожиданий. Следом за деконструкцией тоталитарного социалистического мифа, Югославская чёрная волна не предлагает, вообщем то, ничего, кроме примеси фрейдизма и новой левой революции. Главные режиссеры югославской чёрной волны (Душан Макавеев, Желимир Жилник, Живоин Павлович) оставляют после своих фильмов выжженное поле смыслов, на месте которого вырастет новый облик европейского кинематографа. Но это уже другая история.

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