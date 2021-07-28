Покрас зажигает стены

Художник Покрас Лампас уже приучил нас к ярким акциям, но продолжает и удивлять, и радовать. Теперь он раскрасил в Нижнем фасад деревянного дома, зашифровав на нем послание городу: «Огонь, выйди вон».

К сожалению, слишком многие объекты архитектурного и исторического наследия Нижний Новгород потерял в пожарах. На сохранение деревянной застройки, по праву ставшей одной из визитных карточек, и направлена акция. Особое значение работа художника приобретает в год празднования 800-летия города.

Благодаря поддержке нижегородских ребят из dreamlaser презентация прошла очень ярко. Поздно вечером на Короленко, 40 можно было увидеть «охваченные языками пламени» надписи работы Покраса, и это выглядело впечатляюще.

Не беремся судить по ежедневной повестке, но если судить по ярким мероприятиям и акциям, Нижний Новгород отмечает свой юбилей просто шикарно. Особенно же радует, что стрит-арт из изначально протестного и асоциального явления вырастает в конструктивно-общественное. Художники далеко не впервые привлекают внимание к социальным или культурным проблемам, и против волшебной силы искусства не попрешь — властям нередко приходится реагировать на настенные послания.

В Нижнем, например, Правительство в связке с художниками делает из старых деревянных кварталов арт-объекты. Всего в рамках юбилейной программы здесь отреставрируют более сотни объектов культурного наследия. Это не заслуга лишь художников, но и их — в том числе.