Назначен новый комиссар на павильон Венецианской биеннале

Соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева назначена комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале сроком на восемь лет. У Минкульта большие планы на один из самых известных форумов искусства, и назначение Анастасии идет с прицелом на два ключевых направления: долгосрочная стратегия и увеличение разнообразияроссийского представительства в павильоне.

Карнеева сразу уточнила, что настроена на командную работу: комиссар объявила о создании рабочей группы и даже целого художественного совета как инструментов объективности, ведь считает странным, если репрезентовать культурную жизнь целой страны будет доверено лишь одному человеку.

Также было рассказано, что для Венецианской биеннале искусства в 2022 году, название которой «Молоко снов», проект для российского павильона создают художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева. Сам павильон (отреставрированный и максимально приближенный к концепции изначальной задумки), в этом году стал частью российской экспозиции для Арх-биеннале.