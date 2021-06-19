{ 19 июня 2021 }

Покрас Лампас раскрасит Нижний

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Пока власти одних городов борются с уличным искусством, Нижний Новгород показывает, как надо.

В столицу Поволжья (которая в этом году отмечает 800-летие) на фестиваль «Место» приехали более 60 модных уличных художников. Большинство мастеров россияне, но также есть участники из Австрии и Израиля. Кроме того, своим творчеством горожан порадует Покрас Лампас — легенда стрит-арта и автор самой большой в мире каллиграфии.

После фестиваля город покажет себя «в цвете» — здесь появятся 40 новых граффити, над которыми уже вовсю трудятся авторы. Работа над некоторыми муралами ведется уже больше четырех дней.

«Место» проводят в Нижнем Новгороде в пятый раз. Как минимум на время фестиваля город может примерить статус столицы российского стрит-арта. Возможно, это послужит хорошим примером и для других городов — когда вместо бездумного запрещения можно поощрять и слегка контролировать. Результат, уверены, будет впечатляющий.

НЕВМИНКУЛЬТ


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