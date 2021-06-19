В Питере Tik-Tok важнее экологии

Петербургские власти одобрили создание центра для молодёжи с коворкингом, лаунж-зоной и, что важнее всего, TikTok-хаусом. На проект полагается 15 миллионов бюджетных рублей. В конкурентах у тик-токеров были экоцентр в детсадах и детский автогородок.

Итак, деньги российских налогоплательщиков через проект «Твой бюджет» передадут структуре, которая будет смолоду приучать детей к тому, что открывать рот на камеру под известную песню или облизывать ободок унитаза — это круто.

Инициатива будет реализована в Колпинском районе. Но всё же её поддержали именно в правительстве города. Интересно, Борис Пиотровский в курсе?