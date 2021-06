Кровавый цвет Нью-Йорка — величие дебютного альбома ODB

Ol’ Dirty Bastard нельзя назвать правильным человеком. Один из основателей Wu-Tang Clan был очень странной звездой. Например, спустя два года после выпуска альбома с платиновой сертификацией, его поймали на краже ботинок за 50 долларов. Его арестовывали много раз, в него стреляли много раз (после чего он начал носить бронежилет, за что его также штрафовали, т. к. преступникам это делать запрещено), а в конце-концов, спустя много лет после его смерти, ФБР раскрыло связь рэпера с несколькими убийствами и другими преступлениями разной тяжести. Да и смерть он нашел на своей дороге, отдавшись передозировке, не дожив до 36-летия.

В 1995, два года спустя после выхода резонансного «Enter The Wu-Tang (36 chambers)», ODB выпустил духовный сиквел альбома, который также был почти полностью спродюсирован его кузеном RZA. Он рос вместе с GZA и RZA, с ними же он и разделял любовь к винтажным фильмам о боевых искусствах, но в этом трио, Расселл был самым проблемным и эксцентричным юношей. Острые черты характера переехали и в «Return to the 36 Chambers: The Dirty Version», ещё одну кунг-фу историю, но в этот раз написанную под трамадолом.

Этот альбом — упорядоченный хаос. ODB срывается на крики с повторяющимися рифмами, его строчки производятся в реверсе, а «Goin’ Down» начинается со странных горловых звуков, похожих на предсмертный хрип — Расселл говорит, что это такая детская игра (позже этот кусок засэмплирует Jpegmafia). Как писался этот альбом, и что действительно сочинил Dirty Bastard лично до сих пор неизвестно, потому что на авторство некоторых куплетов претендует GZA. RZA описывает своего кузена, как черепаху, потому что этот релиз писался примерно два года, а в перерывах ODB даже забывал что он вообще занимается созданием своего сольника.

Нездоровая атмосфера пластинки считывается благодаря подаче самого артиста. В «Shimmy Shimmy Ya» один и тот же куплет зачитывается дважды, в «Drunk Game» ODB неожиданно переходит на комедийную R&B-балладу про то, как он соблазняет девушек (на контрасте с инфой о том, что у него около 10 детей от разных женщин это звучит дико), а в «Damage» он местами стелит мимо бита чуть ли не в формате накуренного фристайла. В «Dirty Dancin’» в левом и правом канале звучат две разные вокальные дорожки с разными словами и я считаю, что это один из самых сумасшедших треков мейнстрим-сцены в девяностых.

RZA отдал сюда, возможно, самые грязные биты, которые хранились в его закромах. На фоне психоделической подачи ODB, биты задают сеттинг, обрисовывая резкими эскизами окружение исполнителя — вывернутую наизнанку реальность, в которой себя и удерживает рэпер. Здесь нет органической связи между инструменталом и вокалистом, потому что не биты заряжают его голос, а голос зарАжает эту музыку, словно гадкий паразит. Вы не почувствуете химию между продюсером и исполнителем — в 9999 случаях из 10000 из этого никогда бы не получилось ничего хорошего. Но здесь шизофреническая подача дала свои плоды, подарив миру один из самых нетривиальных рэп-альбомов в истории.

Лучшие треки: Snakes, Shimmy Shimmy Ya, Brooklyn Zoo, Raw Hide, Goin’ Down, Dirty Dancin’, Harlem World.