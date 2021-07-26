{ 26 июля 2021 }

«Сваты» забалакалы на украинском, шокировав и оттолкнув публику

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

 Сериал «Сваты»

Ужесточение языковых законов на Украине дотянулось и до «Сватов». Сериал, имеющий, мягко скажем, некоторое отношению к владельцу первого кресла страны, решили перевести на украинский и в этом виде вывалили на зрителей телеканала «1+1».

Модераторы канала не успевают чистить ленту отзывов, полную гневных зрительских высказываний. По мнению украинцев, начисто потерялись изюминка и колорит, еще и перевели похабно— наспех, без нужных эмоций, которые давали сами актеры кадра.

«Испортили вечер, еще «Бриллиантовую руку» переведите, а мы будем смотреть оригиналы в других источниках», — примерно так можно подать общественное мнение в сжатом виде.

И вот о «Бриллиантовой руке» ребята зря напомнили — тоже ж теперь наверняка переведут на свою балачку. Впрочем, пускай — надо будет скачать для себя: чисто поржать.

НЕВМИНКУЛЬТ


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