Японские претензии к России

Удивительны претензии к России, которые выдвигают её соседи — ближние и дальние. К примеру, Япония, с которой до сих пор непрерывные толковища шли только по Южным Курилам (и в 90-х и начале 2000-х не без шансов на то, что им удастся свои «Северные территории» у нас выцыганить), зашла с неожиданной стороны, потребовав, чтобы Россия ликвидировала станцию «Русская» в Антарктиде, на том для японцев несомненном основании, что в эти места когда-то, ещё до Первой Мировой войны, забрела их антарктическая экспедиция. Очень веский аргумент. Наши, правда, тут же припомнили открытие Антарктиды, как таковой, российскими мореплавателями ещё в XIX веке, но японцев этим не проймёшь. Там, вроде как, запасы газа на шельфе и побережье есть.

Мало ли где, впрочем, они есть. Скажем, на Сахалине, откуда газ в Японию в настоящее время Россией экспортируется. При этом, насчёт того, чтобы Токио претендовал на возвращение Сахалина, половину которого Россия когда-то потеряла по итогам Русско-японской войны 1904-1905 годов и который был отвоёван ею лишь в результате Второй Мировой войны, что-то не слышно. Антарктиду же, вроде как, делить пока не начали. Нет, мало сомнений, что могут и начать, с «мирового сообщества» станется, и тут никакие конвенции о её статусе не помогут, но пока этого нет. Из 90 станций, расположенных на континенте, 9 пока принадлежат России (ещё 2 при Горбачёве и Ельцине закрыли). Так что наезд на нас Японии понятен, но вряд ли возымеет какие-либо результаты.

Интересно, что с точки зрения того, что Япония должна прирастать именно Антарктидой, причём вытесняя оттуда Россию, логика её территориального расширения выглядит как-то странновато. Она с Китаем из-за островов Сенкаку никак разобраться не может и вряд ли это ей в перспективе удастся, а там тоже газ. Да и на собственно японской территории находится 91 американский военный объект, которые она же, в основном, и оплачивает. Оккупированная страна, что с неё взять. Называть это можно какими угодно словами, но по сути… И куда японцам с таким грузом лезть в конфликт ещё и в Антарктиде? Пока что, им американцы дали возможность подержать свой воинский контингент в Джибути, в рамках противодействия сомалийским пиратам, которые то сухогруз прихватят, то танкер, но это хотя бы объяснимо.

Что до антарктической антироссийской эскапады, в которой на текущий момент куда больше шума и пыли, чем толка, либо в Японии совсем решили привести внешнюю политику в состояние полной невменяемости — эдакая самурайская боевая ярость: на кого бросаться всё равно и чем это может закончиться, тоже. Либо американцы их подзуживают. Что, судя по тому, как Трамп не так давно на Северную Корею пытался наехать, а потом сдулся, последует и в случае с Байденом, Россией и Антарктидой. У нас-то всяко арсеналы побольше, чем у Северной Кореи. И хотя американцам Японию не жалко ни в размене её, в их соперничестве с Китаем, ни, тем более, с Россией, самим японцам их страна зачем-то же нужна? Им и так довольно кисло — по олимпиаде в Токио заметно. Зачем им ещё и в Антарктиде с нами разборки?!