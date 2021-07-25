{ 25 июля 2021 }

Письмо счастья

Рубрики: [Telegram]  [Здоровье]  
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Жара прошла, дочка сходила, привилась, решил последовать её примеру. Записала она меня заранее – молодое поколение куда более продвинутое, им с этими нововведениями разобраться проще. Тут главное, не обращать внимание на весь тот вал информации, который выдают насчёт вакцинирования сети и добавляют те друзья, знакомые и родственники, которые в эту информацию поверили. Тем более, как попробуешь в ней самостоятельно разобраться – или полная ахинея, или сатира с политическим подтекстом, или крик души каких-то идиотов. Но если захватит эта волна паники – хана. Начинают люди прыгать с тумбы на тумбу, перекидывая друг другу новые и новые страшилки и зомбируя сами себя до полного остолбенения. Так интернет и мобильная связь этому способствуют…

Раньше было проще. Оно ведь, как начиналось? Почтовый ящик открываешь, а там “письмо счастья”, которое надо переписать в 10 экземплярах и распихать в другие почтовые ящики, а то будет тебе несчастье. А если распространишь, то, наоборот, счастье. Что бесхитростно, в этом самом дурацком письме и подтверждается с проникновенной формулой, рассчитанной на полного идиота: “а один мальчик выкинул это письмо и сломал ногу”, или “одна девочка это письмо переписала, как сказано, и всё у неё в жизни потом получалось”. В общем, расчёт на школьников третьего класса. С каковым уровнем мозгов в голове многие всю жизнь и живут, горя не зная, а некоторые с ним даже в большие начальники выходят. Правда, по ним это заметно…

В общем, главное – не заморачиваться и не воспринимать никакие пугалки всерьёз. Нас в детстве всей страной вакцинировали, причём в обязательном порядке, в отличие от нынешнего идиотизма с добровольностью этой процедуры. И ничего. Только эпидемии куда-то ушли. Но это было до повального впадения начальства в суеверия и воровство, одичания населения и взрывного роста в стране религиозного мракобесия в худшем виде и теократии всех типов, сортов и разновидностей. И уж совершенно точно, привитым от оспы, кори, полиомиелита и туберкулёза людям, прививка от гриппа ничем особенным не угрожает. А пресловутый коронавирус, как им ни пугай – всего лишь грипп, не более того. Хотя тяжёлый, и с чрезвычайно плохими последствиями по части осложнений.

В общем, записала дочка. На всякий случай – на пятницу. Впереди выходные, мало ли что. Но не на вечер, как она сначала хотела, а на полдень. Доехать ещё до города надо – тоже часа полтора-два занимает, да и, как выяснилось, уже в поликлинике, с утра на прививки аншлаг. Приехал. На входе померили температуру, как теперь везде делают. Надел бахилы и отправился в кабинет. Перед входом тётенька-медсестра раздаёт анкеты тех или иных типов, в зависимости от возраста. Столы стоят, ручки лежат. Заполнил за 10 минут, благо в компьютере нашли сразу. Паспорт, полис и номер снилса с собой – чего ещё хотеть? Зашёл к врачу. Ещё 5 минут. Пошёл на укол. Тоже 5 минут, из которых 3 минуты на ожидание – два человека до того стояли. Укололи. Ушёл. Всего, с бахилами, полчаса.

Укол не чувствуется. Единственный раздражающий фактор – подарочные сертификаты от Собянина. Ну, может, они кому-нибудь до того нужны, что эти люди только ради сертификатов на вакцинацию и идут. С другой стороны, их же брать не обязательно. Причём понятно, что у кого-то, наверное, может быть на укол болезненная реакция. Отёк руки там, или распухнет место укола, или неожиданная аллергия, хотя, вроде, в анкете про это все вопросы есть. Но в данном конкретном случае, собственном, вообще ничего, несмотря на изрядный набор хворей. Даже обидно. Так голову морочили… Правда, второй укол назначили на пятницу, 13-е. Может хотя бы это сработает в качестве плохой приметы. И то, вряд ли. Учитывая фамилию автора…

Евгений Сатановский


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