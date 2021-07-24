Что значит зажжение Олимпийского огня теннисисткой Наоми Осака?

На первый взгляд это уступка Японии, как говорят в России, западным ценностям. Что это за ценности, можно понять просто из биографии Осаки в Википедии: страдала от дискриминации из-за цвета кожи, поддерживает BLM, имеет «ментальные проблемы» (социофобия), говорит на английском языке лучше, чем на японском.

В 1964 году огонь в Токио зажигал юноша, который родился в 1945 году в день атомной бомбардировки. Спустя два года после Карибского кризиса это тоже был политический посыл в сторону Запада. В 1972 году в Саппоро огонь зажигал 16-летний школьник. Нельзя сказать, что выбрав Осаку, японцы прогнулись под Запад — соблюли традицию отдавать огонь молодым, а дискриминация и ментальные проблемы для современных развитых стран — темы сродни ядерному оружию.

За неделю до открытия Олимпиады на Западе обсуждали появление Осаки на обложке известного журнала Sports Illustrated Swimsuit. Журнал подвергается критике феминисток за объективацию женщин — красивые фигуры в купальнике в издании для семейного чтения. Журнал исправляется. В этом году на обложках трансгендер (впервые), чёрная рэперша с фигурой plus size и Осака. Выбор Осаки удобен для удовлетворения потребностей фем-BLM-движения — она не идеал европейской и японской красоты.

По части объективации женщин открытие Олимпиады тоже попало в тренды. Белым стройным спортсменкам остается публиковать себя в Инстаграме, где пока им не запретили быть образцами для подражания.