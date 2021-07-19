История о том, как гора Кокуя на Алтае за несколько лет превратилась в горнолыжный курорт

Горный Алтай является одним из самых малонаселенных регионов России. Город Горно-Алтайск, несколько крупных сел, небольшие поселения — вот вам и республика Алтай. Люди в основном живут в своих домах, имеют подсобные хозяйства, выращивают овощи, занимаются животноводством. Сезон заработков здесь начинается весной, когда по берегам бирюзовых горных рек и озер зацветает розовой пеной моральник и на Алтай устремляются толпы туристов. Летом этот поток увеличивается в десятки раз и осенью замирает. Зимой по всему Алтаю тишь да благодать за исключением пары, тройки мест, где кипит жизнь и куда едут отдохнуть со всего сибирского региона. Последние годы зимним полюсом притяжения на горном Алтае постепенно становится горнолыжный курорт (ГЛК) «Телецкий».

Горнолыжный курорт «Телецкий» — один из самых быстроразвивающихся частных инвестиционных проектов на Алтае. Открытие курорта состоялось в 2018 году. Он находится на горе Кокуя и расположен в непосредственной близости от Телецкого озера, одного из самых глубоких озер в мире, объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Климат Телецкого отличается от других районов Горного Алтая. Благодаря уникальной розе ветров и мягкому климату температура зимой здесь редко опускается ниже — 15 градусов.

История рождения курорта кроется в самом глубоком и загадочном озере России — Телецком. Испокон веков оно притягивало к себе золотоискателей, художников, романтиков, да и просто обычных людей, которые приезжали, влюблялись в это место и уже не могли покинуть его. Так рядом с озером образовались два селения Артыбаш и Иогач. Но разрастись им не позволили горы, зажавшие их в тиски. Наверное, эта история могла бы закончится на этих двух поселениях, если бы в 2003 году в эти места не приехал Александр Викторович Кретов, уставший от холодов и сурового климата Якутии. Он искал место для жизни и деятельности, с условием, что бы там не было таких сильных морозов как в Якутии и было полноценное лето. «Я обратил свой взгляд на Алтай и стал его изучать, объездил его полностью. И когда приехал сюда понял, что лучше места не найти — Карманные горы как в Восточной Якутии, тайга, мягкий для сибирского региона климат, но главное — озеро, которое не замерзает зимой», — поделился воспоминаниями Александр Викторович.

В Якутии Александр Викторович в свое время организовал горнолыжный клуб и горнолыжную школу. В советские времена она была одной из сильнейших в России. Поэтому долго не раздумывая, обосновавшись у Телецкого озера, он начал искать идеальную гору для горнолыжки. Кретов не обладал денежными ресурсами, только знаниями — как превратить гору в горнолыжную трассу. И стал он ходить по Артыбашу и Иогачу в поисках денег и «соподвижников». Первым кого он встретил был Степан Владимирович Карнаух из Горноалтайска. На тот момент Степан был директором турбазы «Юрток» здесь же на Телецком. «Мы с Александром Викторовичем здесь все и начали. Сам я в начале 2000 на берегу Бии, рядом с Артыбашем построил турбазу «Юртук». Занимался до 2010 активными турами по Горному Алтаю. Перезимовав здесь один раз я понял, что это идеальная зима для массового туризма. Туризм должен быть круглогодичным. Иначе это не бизнес, а увлечение. Начал самостоятельно искать склоны и в 2003 году встретился с Александром Викторовичем. Оказалось, что он тоже в поисках интересных склонов», — рассказал Степан Владимирович Карнаух, действующий директор горнолыжного комплекса Телецкий.

Партнеры излазили все горы вблизи озера Телецкого, в поисках идеального северного склона, где долго практически до самого лета лежит хороший скользкий снег. И в четырех километрах от озера нашли — гору Кокую. Да еще Какую! Небесно-голубая скала, место небесной силы! Планы на гору были громадные, а вот денег мало. И в дело был привлечен Иван Лукьянович Алексеев владелец местного пансионата «Эдем». «Иван Лукьянович деловой мужик я и его в это дело втянул, — с лукавой усмешкой рассказывал Александр Викторович. — Везу его в Шерегеш, показываю, как там все происходит, он видит, загорается и начинает активно поддерживать».

Втроем они организовали базу в пансионате «Эдем», сделали несколько простых маршрутов и приняли решение поставить первую буксировочную дорогу. Для этого нужно было вложить 30 млн. У Ивана Лукьяновича пансионат «Эдем» со всеми снегоходами стоил 30 млн. Надо было брать кредит, но если не дай бог, что случится, то он оставался гол, как сокол. Но сибиряки люди авантюрные, предприимчивые и бесстрашные. Иван Лукьянович нашел новых инвесторов в Новосибирске и подтянул их к горе. Вроде дело сдвинули, оформили землю под трассу, подтянули ЛЭП и выровняли трассу, купили ратрак на деньги новосибирцев. Были куплены скитуровские лыжи, на которых можно идти как на простых, а спускаться как на горных. На них есть специальное искусственное покрытие, которое не дает вниз скатываться. Интересно, что здесь они испокон веков были, и назывались камусы. До сих пор все местные охотники ездят на камусах, только на настоящих, подбитых шкурой оленя. Но в 2008 год грянул кризис. Новосибирские ребята разорились и все остановилось — на подъемник денег не было. Но дело есть дело и они поднимали народ на гору на ратраке, устраивали шоу, карнавалы. И вновь искали в свою компанию «соподвижника», кто бы мог вложиться в гору.

В 2010 году Александр Викторович увлек темой горнолыжки своего старого друга Николая Васильевича Левса. «И мы начали его деньги закапывать в снег», — с улыбкой отметил Александр Викторович. Николай Васильевич взял участок в Артыбаше и построил отель «Приют горнолыжников». Параллельно открыли золотодобывающую артель, по слухам места здесь золотые. Алтайское название озера Телецкое — Алтын Коль, переводится, как золотое озеро. Но тема с золотом не пошла, были допущены ошибки, заработать ничего не получилось. А вот техника осталась и была переброшена на строительство канатки. И вот в 2015 году «соподвижники», запустили первую канатную дорогу и открыли ГЛК «Артыбаш». Иван Лукьянович вошел в региональную программу и рискуя взял кредит на 30 млн. и поставил бугельный подьемник. Он понимал, что денег на все не хватит и нужны мощные ресурсы, чтоб довести дело и построить достойный горнолыжный курорт. Волей судьбы, или небесной силы здесь же на Телецком он познакомился с Михаилом Викторовичем Кустовым. У Михаила Викторовича был пивной завод в соседнем Алтайском крае, Алтай он изъездил вдоль и поперек в поисках красивых мощных мест. Телецкое озеро давно его влекло. Еще когда жил в Новосибирске, сюда ездил каждый год отдыхать. Каждый раз, когда он приезжал на Телецкое, все больше влюблялся в это место и в какой-то момент купил здесь землю и построил дом. «В 2017 меня нашел Иван Лукьянович Алексеев. Он устал заниматься горнолыжкой по финансовым обстоятельствам, предложил мне войти в дело, а сам выйти. Когда я пришел, здесь были две организации — кресельный подъемник и бугельный подъемник. Я подумал, что хозяин должен быть один и зная о финансовых трудностях, владельцев предложил им продать их компании мне. Они согласились. Я забрал оба юридических лица, объединил в одно и теперь мы ООО Артыбаш», — рассказал Михаил Викторович.

Летний поток туристов здесь был всегда, начало горнолыжки было положено, профессионалов искать не надо — Александр Викторович вошел в его команду, как начальник канатных дорог, инструкторов и спасателей, а Степан Владимирович стал директором горнолыжного комплекса Телецкий. Кустов понимал, что деньги здесь длинные и еще многое надо сделать, но дорогу осилит сильнейший. В тот момент, когда он взял дело в свои руки, шестьсот посадочных мест в гостевых домах уже было в Артебаше и Иогаче, и это позволило сосредоточиться ему на трассах и не вкладываться в строительство гостиниц.

С приходом Михаила Викторовича стремительно ускорилось строительство ГЛК «Телецкий» — еще одна канатная дорога, ресторан «Глыба», отель на 20 мест, новые трассы… И народ повалил сюда как снегопад. Нужны были только люди для обслуживания курорта и места для размещения — и все это предоставили Артыбаш и Иогач. Сегодня на «Телецком» работают около сотни местных ребят. Местные смекнули, что теперь и зима будет приносить деньги и стали свои летние дома утеплять и активно перестраивать.

Если Телецкое было для Михаила магнитом, то гора Кокуя стала его личным космосом. Поднялся он как-то на ее вершину и понял, что очутился в космосе, звезды были так близко. Оказалось, что облака чуть-чуть ниже вершины и было ощущение, что стоит он прямо на облаках в небе. Так родилась идея, что все что он построит здесь будет иметь отношение к космосу. «Для меня космос это что-то неизведанное, новое. Бесконечный потенциал и возможности. Поднимаешься в гору и ты ближе к космосу», — с улыбкой рассказал Михаил.

В 2018 гора Кокуя и ГЛК «Телецкое» притянули Наталью Алексеевну Осипову президента Общенационального Союза Индустрии и Гостеприимства. На тот момент она была советником руководителя Федерального Агентства по Туризму. Она как реактивная ракета ворвалась в пространство Телецкого в составе экспертной группы, которая изучала туристический продукт Республики Алтай и Алтайского края. Наталья Алексеевна еще недавно была министром по туризму Сахалинской области и на Сахалине поднимала горнолыжный курорт «Горный воздух». Она сразу поняла, что Михаил — профессионал, влюбленный в свое дело. Узнала от него, что строит он курорт на свои деньги, без кредитов и помощи государства. И решила ему помочь, сначала советом, а потом и делом. Она объяснила, что любой курорт, который имеет планы на развитие, должен иметь не менее 50 км трасс и не менее 5 канаток. И это стало отправной точкой в новом рывке развития курорта.

На момент их знакомства было построено 8 км трасс, бугельная канатка и первая очередь кресельной канатки, не было кафе на средней площадке и ресторана на высокой. О гостинце можно было только мечтать. Они сели и начали прописывать план развития курорта на ближайшие годы. Михаил, как человек, не откладывающий дела в дальний ящик вскоре начал реализовывать все задуманное и всю прибыль от пивного завода «закапывать в снег». За полтора года было построено 25 км трасс, и по прошествии трех лет их длина увеличилась и составила в совокупности 33 км. Была запущена вторая очередь кресельной канатной дороги. Было построено и запущено 5 кафе и ресторанов, самый высокий «Точка» стоит на высоте 1 380 метров. За полтора года были поставлены 33 шале, строятся: спорткомплекс, открытый бассейн с подогревом, каток, детская площадка в виде космической станции.

К сожалению не все планы по строительству оказались реализуемыми. Вся территория находится в лесном фонде. «Мы строим еще три трассы и еще один подъемник и надо нам из лесного фонда выбираться, — говорит Михаил Викторович. — Артыбаш и Иогач зажаты горами и им развиваться некуда, а в нашу сторону можно расширяться. Но понимаем, что месту нужны еще инвесторы, которые вложились бы в гостиничный комплекс, и поддержка региональных властей». В марте этого года в ходе встречи с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым премьер-министр России Михаил Мишустин сказал: «Я бы хотел вернуться к Телецкому озеру, ведь поручение по его сохранению дал президент». Понимая, что Михаилу Кустову нужна серьезная помощь и поддержка и что сам президент обратил внимание на озеро Телецкое и его окружение, Наталья Осипова решила стать наставником проекта. Уже в конце марта привезла экспертную группу из представителей бизнеса, региональных министров и депутататов, чтобы посмотреть на частную инвестиционную практику, через призму вот такого проекта, который строится без привлечения кредитов и гос. поддержки. На экспертный совет приехали: министр туризма Кузбаса Антон Пятовский, директор стратегического развития курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова, депутат Госдумы Светлана Максимова, вице президент рестораторов и отельеров Вадим Прасов, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков, дизайнер и продюсер Екатерина Попова-Гамаюн.

В районе ГК Телецкое уникальный чистейший воздух, здесь на 200 км вокруг нет ни одного перерабатывающего предприятия. Девственная тайга, карстовые пещеры, эко-тропы, таежные реки, водопады, сплавы, гидроциклы, рыбалка, рафтинг, прогулки на собачьих упряжках, есть специальные лодки с двигателями водометами на которых по горной реке можно подниматься вверх по течению и ловить рыбу. По реке Чулышман можно проплыть по живописной долине Чулышман. Посетить Каменный залив, обзорную площадку горы Тилан-Туу, водопады реки Ойрок, заповедный поселок Яйлю, Святой серебряный источник и другие достопримечательности..

На подъемниках можно будет подняться на самую высокую точку горы Кокуя, чтоб с высоты облаков увидеть живописный горный массив Алтая и озеро Телецкое. И конечно, наблюдать за звездами. «Когда смотришь в бесконечное небо понимаешь, что все нам по силам, надо только дело делать», — улыбаясь говорит Михаил Кустов.

А дел и задач у Михаила Викторовича Кустова на несколько лет вперед. Скоро новый зимний сезон, горный курорт Телецкое по прежнему притягивает к себе активных и неравнодушных людей, новые инициативы и новых туристов.