Оренбург. В поисках крыльев

«Оренбург дал мне крылья» — так говорил Ю. А. Гагарин о городе, где в 1957 году с отличием окончил военное авиационное училище и женился на Валентине Горячевой. Тем временем многие россияне остаются в неведении, что и у них есть вполне реальный шанс получить в Оренбурге свои собственные крылья — крылья вдохновения и воодушевления. Тех же, кто догадывается о такой волшебной перспективе, может смутить расстояние: жителям Москвы и Санкт-Петербурга в поисках крыльев аллегорических предстоит сначала более двух часов преодолевать путь на куда более материальных крыльях самолёта. Но самые значимые приключения в жизни, как правило, не ограничиваются походом за американо в соседнее кафе: иначе земной путь человека был бы слишком прост и каждый второй был бы окрылён.

Оренбург, расположенный на реке Урал, восхищает своим архитектурным разнообразием и тёплой атмосферой своих улиц, но у него есть более значительный повод для гордости, и это — люди, сердечно и бережно относящиеся к своему городу и мечтающие о его славном будущем. Подобно горячо любимому единственному в семье ребёнку, Оренбург веками принимает их безусловную поддержку и заботу — и расцветает, как цветок под лучами солнца. Один из самых известных и уважаемых спутников на орбите Оренбуржья — граф Василий Алексеевич Перовский. Николай I высоко ценил личностные качества В. А. Перовского, а потому в 1833 г. назначил его оренбургским военным губернатором и командиром Отдельного оренбургского корпуса. По инициативе Перовского архитектором А. П. Брюлловым был спроектирован Каравай-сарай: строительство здания развернулось в 1837-1846 гг., и изначально комплекс предназначался для размещения управления Башкиро-мещерякского войска. Благодаря Перовскому в Оренбурге появились уличное освещение, водопровод, был построен ряд зданий, среди которых Общественное собрание, напрямую связанное с ещё одним явлением, привнесённым графом в привычное течение жизни города: в Общественном собрании состоялись первые в Оренбурге балы. Их граф привёз вместе с шампанским и клубникой в шоколаде. Только вот оренбуржцы были не вполне готовы к развлечениям с петербургским обертоном: душой, может, и да, а вот материально — ещё нет. Перовский решил предельно ответственно подойти к культурно-развлекательному преображению города, поэтому стал регулярно из финансов, выделенных на внешнюю политику, часть средств направлять на приобретение заграничной ткани. Далее материал для пошива платьев отправлялся оренбурженкам за 3 месяца до намечавшегося бала, чтобы у них было время создать для себя подходящий наряд.

«Вербуя» людей в свою команду по благоустройству Оренбурга, на должность чиновника особых поручений Перовский пригласил В. И. Даля. За восемь оренбургских лет Даль окреп в своей научной и творческой деятельности и прочно утвердился на пути лексикографа.

Гуляя по центру Оренбурга, вы можете заметить фигуры двух увековеченных в бронзе мужчин — это памятник Далю и Пушкину. Александр Сергеевич отправился в Оренбург, собирая материалы о Пугачёвском восстании, и пробыл в городе с 18 по 20 сентября 1833 г.: остановился он у Перовского, а знакомил с Оренбургом его Даль. Знакомиться с городом не в одиночку, а на прогулке с любящим город энтузиастом, готовым поведать захватывающие секреты улиц и зданий, — идеальный вариант для гостей Оренбурга. Если среди ваших оренбургских друзей нет столь подходящего кандидата на эту роль, как Даль, закажите экскурсию. Например, проект «Изнанка Города» — это когда увлечённые проводники с отлично поставленной речью указывают на незначительную деталь и рассказывают о ней такие факты об Оренбурге, каких даже при всём желании не найти в интернете. Пока вы перевариваете поступившую информацию про архитектурные стили зданий на одном перекрёстке, осознаёте, что уже находитесь в чародейского вида дворе и пора слушать гипотезы о том, откуда там появились загадочные скульптуры львов. Никаких сухих цитат из энциклопедий и монотонного оглашения очевидного.

Вернёмся в XIX век: Пушкин стремился побеседовать с очевидцами Пугачёвского восстания: одну из них — казачку И. А. Бунтову — он встретил в Бёрдской слободе. Благодаря этому путешествию поэта в мире русской литературы появились «Капитанская дочка» и «История Пугачёва», а на территории Оренбуржья — несколько памятников Пушкину и другие напоминания о его визите, среди которых коллекция издания «Капитанской дочки» на языках народов мира в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке.

В материале газеты «Оренбургский листок», приуроченном к 100-летию со дня рождения Даля, его назвали «случайным оренбуржцем». На самом деле среди известных личностей гораздо больше таких «случайных» и «неслучайных» оренбуржцев, чем кажется. В 2020 г. открылся музей «Наши люди» — галерея выдающихся оренбуржцев — проект Оренбургского благотворительного фонда «Евразия». В музее собраны экспонаты о жизни и творчестве тридцати персон, связанных с регионом. Среди них — писатели братья Стругацкие, актёр Лев Дуров, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, скульптор Эрнст Неизвестный и др.

Оренбург готов визуально, вербально — и метафизически для особо чутких — рассказать вам обо всех знаменитых персонах, чьи жизни переплетены с регионом, но одна фамилия связана с ним наиболее прочно: в селе Чёрный Отрог Оренбургской области родился бывший председатель Правительства Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин. «Отродясь такого не было, и вот опять» — его фраза, которую знают даже те, кто фамилию этого деятеля слышал лишь однажды с последней парты в 11 классе. Более «посвящённые» люди знают и о других «черномырдинках» — запоминающихся речевых оборотах Черномырдина: «хотели как лучше, а получилось как всегда», «я далёк от мысли», «здесь вам не тут» и др. Однако его многогранная деятельность не ограничивалась генерированием блестящих афоризмов: это докажут экскурсоводы Музея Черномырдина в Чёрном Отроге, где собрано свыше 25 тысяч экспонатов. Внешне масштабное здание музея — точно не то, что приходит на ум при попытке представить сельский музей: лаконичный фасад с нотками строгой версии капиталистического романтизма будто бы оказался в Чёрном Отроге из-за слома грани между несколькими реальностями.

Из той же параллельной вселенной в село переместилась Черноотрожская СОШ им. Черномырдина. Будучи выпускником школы, политик всячески содействовал её развитию: в 1986 г. открылся первый компьютерный класс, в 2010 г. — стадион «Колосок». Знакомясь с основной экспозицией музея, посетители узнают больше об искренней любви Черномырдина к родному краю, куда он старался приезжать хотя бы на пару дней каждый год, и о его вкладе в развитие «Газпрома», а в его политическую карьеру лучше всего будет погрузиться в дополнительной программе — деловой игре «Я — премьер». В ходе игры предлагают поразмышлять, какой выбор вы бы сделали на месте Черномырдина в острых ситуациях, а за вашими ответами следуют комментарии ведущего, подсчёт баллов по отдельным параметрам и общая оценка вашей политической деятельности. И это только один пример интерактивов, мастер-классов и экскурсий, которые здесь проводят. Из экспозиций музея стоит посетить всё без исключений, чтобы увидеть и воссозданную по фотографиям и чертежам обстановку кабинета Черномырдина, и коллекцию из 19 автомобилей, ему принадлежавших. Руководитель образовательного отдела музея Черномырдина Александр Валерьевич Мещеряков, описывая нам центр, справедливо отметил: «человек встаёт на его место и проживает его жизнь».

Оренбуржье восхищает и своими степями: тот случай, когда без клише «бескрайние» не обойтись. Если вы отправитесь в Оренбургский заповедник и посетите Предуральскую степь, вы сможете встретить лошадей Пржевальского. Этот вид занесён в Красную книгу РФ и носит статус исчезнувшего в дикой природе, а в заповеднике эти свободолюбивые создания живут полувольно: сотрудники «Оренбургского» прикладывают все усилия, чтобы защитить и сохранить популяцию лошадей Пржевальского, минимально вторгаясь в ход их жизни. На экскурсии вам расскажут об их отличительных чертах во внешнем виде и характере, чтобы в конце концов вы смогли сделать для себя вывод, почему у домашней лошади 64 хромосомы, а у лошадей Пржевальского — 66. А можно и принять это как факт, не пытаясь разгадать тайны — только помните: эти лошади вовсе не такие безобидные милашки, какими кажутся, и решительно не уважают тех, кто ниже их (не просто так дети до 7 лет не допускаются к посещению экологической тропы «Дыхание степи» ни при каких условиях), а потому рядом с этими редкими лошадьми лучше вытянуться во весь рост и внимательно слушать указания и предупреждения экскурсовода.

Найти причины влюбиться в Оренбург — легко. Но не на расстоянии. Сначала нужно сделать первый шаг и отправиться в это приключение, открыв сердце новым впечатлениям и приготовившись воспринимать мир не только со своей точки зрения, но и через призму рассказов профессиональных экскурсоводов и неравнодушных поклонников своего города.

Благодарю за поездку в Оренбург Федеральное агенство по туризму.