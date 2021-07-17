Украинские новости этой недели развивались по достаточно занятной траектории. В понедельник, не иначе как под впечатлением от футбольного ЕВРО, Кремль опубликовал статью о единстве народов России и Украины.

В это время Владимир Зеленский в очередной раз пытался убедить Ангелу Меркель, что Северный поток-2 поставит Украину на грань голодной смерти. Фрау Меркель прекрасно знает кому на самом деле угрожает СП-2 (и кто на этой неделе снова просил денег), так что украинские истерики действия не возымели. Разве что советник главы офиса президента Украины Алексея Арестовича договорился до того, что «канцлер Германии сдала интересы Киева».

Пока делили народы и потоки, внезапно «потерялся» бессменный министр внутренних дел Аваков. Самый влиятельный силовик в буквальном смысле нашел время и место «сделать ручкой» президенту Зеленскому и заняться своими, куда как более интересными внутренними делами.

Естественно, что такое «понижение градуса» должно было окончится очередной нелепицей. Так и получилось – украинские клубы обязали нанести на форму так называемую большую эмблему Украинской Ассоциации Футбола (УАФ). Особенностями измененного логотипа является то, что теперь это не просто милый трезубчик с футбольным мячиком, а сложносочиненная композиция с трезубцем, мячиком, контурами Украины с Крымом и слоганами «Слава Украине» и «Героям слава». Чтоб все точно знали.

Ну что ж, достойное завершение ударной недели. Как говорится, до…игрались до эмблем.