{ 17 июля 2021 }

Радикалы заблокировали митрополита Илариона

Рубрики: [Telegram]  

Радикалы заблокировали митрополита Илариона в Инстаграм. Он утверждает, что это произошло из-за «жалоб антипрививочников».

Иларион в последнее время выглядит как противостоящий радикальному крылу РПЦ и разных «православных движений»: он поддерживает действия власти в пандемию, он призывает не выходить из дома тех, кто не привился, он ездит в США. Для тех, кто сегодня ночью выходил на крестный ход в Екатеринбурге, он явно является оппонентом, а для кого-то, для «Сорока Сороков», уже врагом.

В связи этим любопытно, что девять лет назад Иларион возглавил кафедру теологии в МИФИ. В тот год был разгар ненависти к РПЦ со стороны светских оппозиционных россиян. Как и посадка Pussy Riot, введение в школах «Основ религиозных культур и светской этики», появление кафедры в известном техническом вузе воспринималось как наступление РПЦ на здравый смысл, и использование властями «духовных скреп» для подавления протестного движения. Кафедра теологии МИФИ считалась вехой поднятия знамён «мракобесия» над Россией.

Сейчас в 2021 году Иларион сам стал тем, кто противостоит «мракобесам». По компасу нормальности он сдвинулся в сторону Pussy Riot 2012 года, и только принадлежность к высшему руководству РПЦ спасает его от обструкции православных радикалов. Архаизация, которая начала есть своих же отцов.

Методичка


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