{ 14 июля 2021 }

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

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Диана

Постепенно собирается программа Венецианского кинофестиваля. Источники сообщают, что одной из премьер станет фильм «Спенсер». Картина Пабло Ларраина расскажет о сложной поре в жизни принцессы Дианы, когда она в начале 90-х решила развестись с принцем Чарльзом.Сыграет принцессу Кристен Стюарт, планирующая показать, что она выросла из сумеречной Беллы в более серьезные драматические роли.

Как минимум визуальное попадание великолепно: как сильно потрудились гримеры неизвестно, однако у поклонников мятежной принцессы наверняка пошли мурашки после публикации первых фото со съемок.

Интересен теперь сам посыл картины. Королевскую семью сотрясают новые скандалы — современные жены британских принцев продолжают вырываться из Букингемской клетки, просто теперь еще и прихватывают с собой мужей. Не исключено, что с помощью фильма попытаются показать, как следует вести себя в сложных вопросах истинной аристократке, чей род, если что, гораздо древнее, нежели у пресловутых Виндзоров.

НЕВМИНКУЛЬТ


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