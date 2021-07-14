Наследник Кузи от создателей «Смешариков»

ГК «Рики» заключила партнерство с немецкой компаний Sola Media, которая теперь получит права на дистрибуцию мультфильма «Финник». Sola Media представит эту полнометражную ленту в широком списке стран: Великобритании и Ирландии, Австралии и Новой Зеландии, Германии и Италии, Польше, странах бывшей Югославии, Бенилюкса, Скандинавии, Южной Африки и на других территориях.

Новая комедийная анимация от создателей «Смешариков» расскажет о домовом Финнике, который с интересом воплощает в жизни игру «как достать соседей», но затем знакомится с девочкой Кристиной (из новоселов) и объединяется с ней в команду, призванную разгадать тайну необъяснимых событий, которые начали происходить в их городе.

Руководство Sola Media признаётся Финнику в любви с первого тизераи надеется, что не вполне типичный для иностранной культуры образ домового не только полюбится зрителям, но и заставит активно работать их воображение, осматриваясь в собственных жилищах.

Выход запланирован на начало 2022 года. Здорово, если на волне успеха тематики домовят и российской анимации в целом узнают еще и о Кузе.