{ 14 июля 2021 }

Наследник Кузи от создателей «Смешариков»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Финник

ГК «Рики» заключила партнерство с немецкой компаний Sola Media, которая теперь получит права на дистрибуцию мультфильма «Финник». Sola Media представит эту полнометражную ленту в широком списке стран: Великобритании и Ирландии, Австралии и Новой Зеландии, Германии и Италии, Польше, странах бывшей Югославии, Бенилюкса, Скандинавии, Южной Африки и на других территориях.

Новая комедийная анимация от создателей «Смешариков» расскажет о домовом Финнике, который с интересом воплощает в жизни игру «как достать соседей», но затем знакомится с девочкой Кристиной (из новоселов) и объединяется с ней в команду, призванную разгадать тайну необъяснимых событий, которые начали происходить в их городе.

Руководство Sola Media признаётся Финнику в любви с первого тизераи надеется, что не вполне типичный для иностранной культуры образ домового не только полюбится зрителям, но и заставит активно работать их воображение, осматриваясь в собственных жилищах.

Выход запланирован на начало 2022 года. Здорово, если на волне успеха тематики домовят и российской анимации в целом узнают еще и о Кузе.

НЕВМИНКУЛЬТ


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