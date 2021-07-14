Читая тексты из интернета…

Ужасно забавно читать отечественных «аналитиков», с их предположениями насчёт того, что и зачем написал или сказал российский президент, что именно он имел в виду и что будет делать в отношении… дальше конкретная тема. Украина, Белоруссия, Афганистан, Евросоюз, Соединённые Штаты, Навальный, оппозиция, выборы — набор, в принципе, бесконечен. Собственно, Путин для этой категории нашего (зачастую более, чем условно, но в данном случае будем ориентироваться, исходя из наличия у людей российского гражданства) населения — главный ньюсмейкер. Не было бы его, они, может быть, на ком-то или чём-то другом сосредоточились, но раз уж он всё равно есть… Все остальные, кто в стране живёт, для них проходят фоном.

Получается прикольней некуда — страна на фоне фигуры президента. При этом речь вовсе не о государственных СМИ и не о лоялистах, напротив. Большая часть помянутого народа его на дух не воспринимает и этого не скрывает. Или относится со сдержанной неприязнью и явным скептицизмом. На худой конец — отторгает всё, что исходит сверху просто автоматически, будь то российская принадлежность Крыма, военные парады и военные же учения, «Бессмертный полк» (начался хорошо, но как его Кремль поддержал, так пошли одни недостатки), Сирия, миротворцы в Карабахе, поддержка Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, да и всё прочее, что только можно отыскать в текущих отечественных реалиях. Притом, что живёт весь этот набор представителей «болтающих классов» (очень точное английское определение) либо в обеих столицах, либо в зарубежье, по возможности дальнем.

В общем, по классику. «Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа». Притом, что цену своим начальникам население хорошо знает и нимало на их счёт не заблуждается, но и цену своим благодетелям, из числа оппозиционной тусовки, тоже знает, отчего никаких шансов у них нет. Спасибо за заботу, два раза за последние сто лет уже напарывались. Тоже много хороших слов говорили — и в начале ХХ века, и в конце. Кабы ещё забыть, чем тогда всё закончилось… Кстати, если полагать таковым «сроком забывчивости» примерно 75 лет — три поколения, что более или менее соответствует периоду от 1917 до 1991-1992 годов, ждать очередного массового помутнения умов до состояния революционного взрыва нужно ещё 45 лет. Если кто из нынешних, конечно, доживёт…

Князь Кропоткин же до революции дожил? И даже успел немного «насладиться» её плодами. Хотя большого счастья от происходившего явно не испытал. Ну, может, теперешним ниспровергателям основ, имеющим своё представление о том, как обустроить Россию, повезёт больше. Хотя, сколько можно судить, с идеями там худо. Есть ровно два лозунга: «Россия без Путина» и «Другая Россия». КАКАЯ именно «другая» никто предусмотрительно не говорит. И правильно. Либо сами не знают, да и не намерены что-либо знать — в их детском представлении всё само собой устроится как-нибудь, либо они и их вожди будут сверху, а дальше по первому варианту. Главное, тех сковырнуть, кто сейчас там сидит. Напоминает компьютерную игру, а может и является её извращённой заменой. Скучно же людям. Вот и строят из себя не пойми, не разбери что.

Говорить с ними про экономику, финансы, демографию, политику внутреннюю и внешнюю и подбор кадров, не говоря уже о государственной безопасности, бессмысленно. Нету там не то, что понимания идущих в мире и в стране процессов, но и самого примитивного: знания того, что процессы эти вообще существуют. Есть набор штампов, адаптированных для уровня младших классов средней школы, плюс простое, как железнодорожная шпала, ощущение того, что всё в России не так и все не те. Как было когда-то у откровенно бесхитростной Новодворской: «Все вы здесь дураки и не лечитесь, одна я красивая в белом пальто стою». Вот, примерно такой набор аргументов. Глубина мысли не поражает, набор слов до крайности ограничен, перспективы чего-то свежего и толкового отсутствуют, как таковые. Ну, зато демократия, свобода слова…