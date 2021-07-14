ЕЧПЧ осудил отказ в регистрации в России однополых браков

В принципе, понять его можно. С каких это пор колонии взяли себе такую дурную моду, поперёк распоряжений, исходящих из метрополий вякать? А мы с 90-х годов, согласно мнению еврочиновников, опирающемуся на солидный пакет бумаг, подписанных при Ельцине и подтверждённых при его преемниках, таковой статус приобрели. Другое дело, что население этого тогда не поняло, а начальство, разобравшись в том, что по мнению Брюсселя его, начальства нашего, номер в собственной стране — шестнадцатый, начало всё более открыто такого рода ситуацию игнорировать и даже пошло на то, чтобы ввести по референдуму поправки в конституцию, которые некоторый намёк на деколонизацию страны дали, но ЕСПЧ это не убедило. Признавайте однополые браки и всё тут.

Странные люди. Могли бы по Венгрии понять, да и по всем её соседям, и уж тем более по Грузии, с последними событиями, вокруг попытки проведения в Тбилиси тамошним ЛГБТ-сообществом гей-парада, что ничем хорошим такого рода новации в нашем консервативном регионе не закончатся. Чего ситуацию напрягать? И, кстати, во времена классические, имперские, столицы ни в коем случае никаких такого рода извращений в своих провинциях, колониях и протекторатах не вводили, поскольку тогдашним владыкам надо было править, а не экспериментировать на тему принуждения людей со сложившимися традициями и обычаями ко всяческим извращениям. Поскольку однополые браки в понимании нормальных людей — именно, что извращение, за которое по нынешним временам не казнят, не убивают на улицах, не преследуют и даже не особо осуждают, но регистрировать их официально — это совсем уж чересчур.

Впрочем, решение ЕСПЧ в очередной раз поставило вопрос: на кой чёрт России в этой структуре пребывать? Что, кстати, относится и ко всем остальным европейским политическим по своей сути или форме ведомствам, типа той же ПАСЕ. Нет, в прежние времена — понятно. Продажа национального суверенитета в обмен даже не на чечевичную похлёбку, а на возможность посидеть рядом с теми, кто её готовит, вдыхая запах европейского варева, для отечественной «элиты» — вещь привычная и более, чем нормальная. Но, вроде, времена переменились — по крайней мере, населению показалось, что дело обстоит именно так, после того, как Крым вернулся в Россию, вследствие украинского Майдана 2014 года. Впрочем — пускай. Чем больше пинков нам Евросоюз отпускает, тем меньше угроза возвращения страны на привычные с 90-х годов рельсы слепого следования всем западным бзикам. А то мало ли чего можно было бы от наших придворных и их челяди ожидать…