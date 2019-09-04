{ 4 сентября 2019 }

Кристен Стюарт обвинила голливудских продюсеров в гомофобии

Рубрики: [Звезды]  [Кино]  

Кристен Стюарт  

Кристен Стюарт стала героиней нового номера Harper’s Bazaar. В интервью 29-летняя актриса рассказала, что многих в Голливуде не устраивает, что она не скрывает свою сексуальную ориентацию и выставляет напоказ личную жизнь.

— Мне говорили прямым текстом: «Если хочешь добиться большего, то перестань появляться на публике под руку со своими подругами, тогда, возможно, ты получишь роль в одном из фильмов Marvel» — призналась Кристен. — Но меня такая постановка вопроса не устраивает, и с такими людьми я работать не хочу.

По словам Стюарт, она не собирается приносить свою личную жизнь в жертву работе. И в последнее время она замечает, что люди становятся более гибкими и терпимыми, что не может не радовать.

Сейчас актриса встречается со сценаристкой Дилан Мейер, ранее у нее были романы с моделью Стеллой Максвелл, певицами St. Vincent и Soko, а также с ее коллегой по фильму «Сумерки» Робертом Паттинсоном.

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