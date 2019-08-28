{ 28 августа 2019 }

Божена Рынска станет матерью ребенка Игоря Малашенко

Рубрики: [Звезды]  

Божена Рынска готовится впервые стать матерью. На своей страничке в фейсбуке 44-летняя журналистка и светская львица сообщила 25 августа 2019 год, что ждет ребенка, которого вынашивает суррогатная мать, и отцом будущего малыша является покойный супруг Божены Игорь Малашенко.

— Я, действительно, не уследила за Игорем, я не повторяла ему каждое утро, что его жизнь нужна мне, и все будет хорошо, — написала она. — Я должна была понять, что у него смертельный срыв, и лететь за ним. И я была готова пойти за это вслед за ним на тот свет. У меня бывают черные часы, когда еще чуть-чуть и все… Но я не могу предать живое существо, которое от меня зависит. У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам. Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил — доползаю до врачей, мы вместе меняем препараты. Евгения Игоревна не гарантия, что меня не утянет на дно до ее появления. Приступы у меня ужасные, смертоносные. Но я буду стараться.

Рынска также сообщила, что сейчас у нее материальные проблемы, и попросила своих фолловеров помочь ей финансово:

— Скорее всего, если буду жива, мне придется по фейсбуку собирать деньги на оплату второй части гонорара сурмамы. Потому что все мое богачество ушло на американских адвокатов. Надеюсь воспитать мою девочку в любви и уважении к Игорю. Вот как-то так…

Божена Рынска и Игорь Малашенко были вместе около семи лет, официально поженились в 2018 году, а в феврале 2019-го один из основателей телеканала НТВ был найден мертвым в Испании. Он покончил с собой. Причиной могли стать сложные судебные разбирательства Малашенко с первой женой Еленой Пивоваровой.

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