Трансгендер на Малой Бронной не сыграет

Когда-то мы все плевались и чертыхались, глядя на Кончиту Вурст. Теперь же сами стали использовать, в поверхностном плане, схожий образ, для пиара и хайпа. И худрук Театра Константин Богомолов превзошёл в этом всех, сделав трансгендера Наталью Максимову разменной монетой личной популярности.

Поначалу мы хотели в пух и прах разнести само её участие в постановке Микиты Ильинчика «Вишнёвый сад». Но затем подробнее изучили биографию этой модели. А главное – познакомились с её взглядами на общество. Выяснилось, что всё намного глубже, чем нам попытались преподнести. Её позиция не всем нравится, но она очень адекватна. Так, Наталья против гей-парадов, потому что считает их провокацией. Процитируем слова одного из интервью:

«Вы жалуетесь, что на вас смотрят как-то не так. Но зачем вам эти километровые ногти? Прицепленные волосы? Юбка под самое инь-ян? Я очень долго шла к тому, чтобы сидеть в красивом ресторане в бежевом кашемире и не вызывать ни у кого негатива. <…> я не хочу быть геем в парике…».

А Богомолов именно в качестве гея в парике её и использует. Засовывает во второй состав труппы в роль Раневской. Естественно, всё внимание к ней, а не к Марине Орёл, которая фактически и будет играть этого персонажа. От такого «креатива» уже пострадала и директор театра Елена Мироненко – ей пришлось заявлять, что скандал раздут на пустом месте.

Нет, не на пустом. Богомолов знает: на «Вишнёвый сад» Ильинчика и так придут. Так почему бы под шумок не привлечь внимание ещё и к своей персоне – через комментарии к высосанным из пальца скандалам?