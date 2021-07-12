{ 12 июля 2021 }

Депортация 500 тысяч человек

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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…Когда Украина вернёт себе Крым (?!), оттуда необходимо будет депортировать полмиллиона граждан России. Вполне открытое заявление высокопоставленного официального лица из нынешних “киевских”. Какой-то там заметный пост в государственной вертикали занимает, по части “реинтеграции оккупированных территорий”. В общем, будущий гауляйтер Крыма, хотя пока – пятое колесо до возу. Млеко, яйки, сало унд шнапс с поляницей за счёт украинского госбюджета имеет, а что мечты свои дурацкие озвучивает, так других же у него нет. Промолчать, чтоб, если что, сойти за умного, он тоже не может. Это вообще не та стезя, по которой украинские политики и политологи способны передвигаться. Заметно по их представителям на российском телевидении. Такое несут…

В общем-то, с этими идиотами рода человеческого, всё более или менее понятно. Жлобьё при регалиях и полномочиях, как его ни обтёсывай, остаётся жлобьём. Причём тупым до изумления. Надо же было такое “реинтегратору” ляпнуть! Никакой наш агитпросвет так не справился бы с задачей просветить российское население по части сущности украинской власти. Что там интеллектуальные и высокоморальные наши периодически говорят, насчёт того, что России остро необходимо вернуть Крым Украине? Ну, они вообще периодически глупости всякие говорят. Так устроены, наверное. Провели бы, что ли, в Крыму такого рода беседы с местным населением. Очень было бы занимательно на того же Быкова после этого посмотреть…

Впрочем, возвращаясь к украинским чиновникам с их мечтаниями по-поводу депортации из Крыма граждан России, либо вообще всего русского и русскоязычного населения (насчёт Донбасса у них идеи точно такие же), стоит отметить, что дурень думкой богатеет, так что по определению воспринимать это следует, имея в виду подход к такого рода ситуациям Кащенко, Скворцова-Степанова и других видных представителей отечественной психиатрии. К примеру, что мешает украинскому начальству расписать себе российские активы? Нефть, газ, лес, алмазы и всё прочее. Или там, морские и океанские порты? Тоже развлечение. Они же нас, судя по всему, уже победили? Воистину, не всякий Зеленский долетит до середины Днепра, а если и долетит… По Гоголю.

Евгений Сатановский


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