LIZER: «Кажется, будто у нас в России латентный расизм»

Для любого артиста важны трансформации. Многие перспективные новички, на которых мы возлагали надежды, перестали изменяться, как только нащупали свой звук и образ, видимо побоявшись, что аудитория приходит к ним за одним и тем же продуктом. Арсену LIZER же не привыкать к метаморфозам.

Когда его творчество резко перешло от записи минималистичного трэпа «панк-рок мальчика» к гитарным балладам, то казалось, что Арсен вряд ли сможет перезагрузиться еще раз. Но с каждым релизом он доказывает обратное.«Молодость, Ч.1» с элементами бум-бэпа и измайловским переосмыслением Черной Экономики стала очередной ступенькой эволюции Лизера как артиста. Однако сам он говорит об альбоме как уже пройденном этапе, обещая, что только следующая пластинка раскроет его по-настоящему.

За время трансформаций Арсен изменил взгляд не только на музыку, но и жизнь в целом. Он приблизился к понятиям родной национальности, стал осознаннее и завел телеграм-канал, в котором делится со слушателями любимыми фильмами, книгами и музыкой.

Мы встретились с Арсеном в кофейне, чтобы поговорить о грядущем альбоме, национальной идентичности, новой этике и отцовстве.

Интервью: Давид Чебанов

Вопросы: Давид Чебанов, Александр Куликовский

Визуал: Никита Гольдин

Как для тебя стартовал 2021-й?

В постоянной работе. Я пересмотрел свое отношение к музыке. Раньше все было как-то поверхностно и по-детски, и я воспринимал это как должное. Я начал заниматься музыкой, потому что хотелось ,быть независимым от родителей и зарабатывать на свою жизнь, но при этом не тратить деньги на всякие люксовые шмотки. В какой-то момент понял, что это единственное, что я хочу и могу делать. Я занимался спортом, потом мне это поднадоело. И я ушел в музыку, но относился к ней как нынешняя молодежь — «шел по верхам и вдохновлялся верхушкой айсберга». Сейчас я понял, что результат появится после многих усилий, а не просто из-за вдохновения.

Начал копаться, и меня это заинтересовало — так с любым делом, если углубляешься в него.

В какой момент ты понял, что тебе нужно «углубиться в музыку»?

После выхода «Молодость, Ч.1». Сложилось много факторов. Как обычно бывает в жизни — все вещи бьют в одну точку. Большую роль сыграли проблемы с моим психическим здоровьем. Я начал бороться с штукой, которая провоцировала притупленность моих ощущений и чувств к жизни. Не сказал бы, что это была депрессия, но мне даже не хочется называть это заболеванием.

Перестал чувствовать тело, родных, близких, эмоции. Все это притупилось и привело к поверхностности не то что в музыке, а даже в жизни. Я выпустил альбом и потихоньку начал перебарывать это состояние. Мы с моим другом и менеджером Никитой сделали вывод, что нам стоит изменить. Занятие музыкой сегодня — это не только запись треков, это развитие, ответственность, множество платформ, за которыми нужно следить. Главное — плодотворная работа.

В интервью Esquire ты говорил, что сам справляешься с психическими расстройствами. В то же время на STUDIO 21 ты отметил, что уже ходишь к психиатру. Почему ты решил все же обратиться к врачу?

Да, я ходил к психиатру, и она посоветовала мне терапию, во время которой ты не принимаешь таблеток, то есть пытаешься изменить в себе что-то народными способами. Буквально через несколько дней после интервью у меня снова началась эта фигня — ночью смотрел в потолок, орал и думал, что делать. Я нашел комьюнити ребят, столкнувшихся с этим. Они посоветовали мне нормальную клинику, и психотерапевт сказал, что мои проблемы не решаются работой над собой — ты не можешь осознать некоторые моменты в своей голове. Поэтому я все еще пью несильные антидепрессанты и лечусь.

Давай вернемся к разговору про «Молодость». Почему ты решил разделить альбом на две части?

В начале я хотел выпустить большой альбом на треков 17-18, но понял, что это нерезонно, потому что я не обладаю такой популярностью, чтобы аудитория заслушивала работу подобного масштаба. В итоге разделил релиз на две части, чему я рад — на второй я смогу показать, как я поменялся в отношении к музыке. Там уже не будет дворовых тем под гитару — это и были те самые «верха», когда я расслабился. На альбоме люди почувствуют больше культуры, в которой мы находимся.

Я слышал твой последний сингл «Водой», и там чувствуется влияние ATL в плане продакшена.

Изначально я написал этот трек под красивый youtube-бит. Нашел классного и непопулярного чувака, но потом узнал, что этот инструментал стоит 800 000.

И это локальный чувак?

У него тысяч 20 подписчиков, но у него все крутые биты, и ни одного дизлайка. Он не просто косит под трэп и Migos, а делает необычные биты в стиле персонажей вроде Канье. В итоге я перебил его с типом, который изначально делает электронную музыку. Но это все равно не тот звук, который будет на альбоме.

У тебя была фотка с альбомом «Donuts» от J Dilla. На последнем альбоме прослеживались ноты бум-бэпа…

Да, но оно текло больше от Черной Экономики и Рыночных Отношений. J Dilla я скорее миксую сейчас. Это очень крутое сэмплирование и своя атмосфера. Я люблю «Donuts».

Конечно, я не буду делать бум-бэповый альбом. Для меня это просто классика хип-хопа. Если говорить о культуре, то это 100% то, что хочется подрезать. Взять и в хорошем смысле вдохновиться талантливыми людьми, собрать в себе и выразить по-новому.

Кто еще повлияет на звучание «Молодости»?

Кендрик, Dreamville Records, Saba, Baby Keem и всякий… как это называется? (смеется) Осознанный хип-хоп. С нотками джаза, блюза, с живыми инструментами, с перетеканиями из одного в другое. Хочется экспериментировать в хорошем смысле.

Baby Keem в этом году обещает выпустить альбом. Чего ты ждешь от этого релиза?

У него недавно вышел трек с Трэвисом. Я послушал, и пока что это слишком фоновая музыка, просто кач. Надеюсь, он будет двигаться в направлении «NO APOLOGIES» и «hooligan» с более музыкальным подходом, а не просто минималистик-битов. Хочется чего-то интереснее.

Так как он кузен Кендрика, то я вспоминаю, что Ламар тоже начинал с базового West Coast звука, а уже потом экспериментировал с джазом и фанком. Было бы интересно если Baby Keem, как и брат, отходил от стандартного звучания к чему-то новому.

Мне недавно один чувак сказал, что Кендрик делает из Baby Keem слишком интеллектуального и серьезного пацана. Типа, «чувак пора взрослеть!». А он еще не наигрался…

Он не прошел стадию «панк-рок мальчика»…

(смеется) Да, он еще не допускал ошибок!

Говоря про Рыночные Отношения… как ты себя чувствовал, когда поработал со своими вдохновителями и кумирами детства?

Для меня это определенная галочка в душе, что я сделал трек с ребятами, которые по сути одни из самых трушных и уважаемых в игре. Они делает музыку, которая пересекается со мной. Для меня это честь. Их новые альбомы все равно появляются на первых местах чартов, хотя прошло уже столько времени. Если говорить про другие русскоязычные группы, то мне нравится УННВ. Если РО душевно рассказывают о бытовых моментах, то УННВ — довольно агрессивный рэп с едкими панчами. Прикольно, что есть музыка, которая может оттолкнуть обычного слушателя, но откроется по-новому для тех, кто копнул глубже. В пример можно привести и Летова — со стороны его музыка может звучать как некачественный пердеж, поэтому ей могут проникнуться только избранные.

Если говорить про «искусство панчлайна», то тебе не кажется, что сейчас в русском рэпе пытаются выдать набор абсурдных сравнений за «грязные» строчки?

Мне кажется, что это вывозится как раз за счет абсурда. Пока что ребята должны развиться и понять, что все время на подобных панчлайнах не продержишься. Знаешь, пока что я воспринимаю это как комедию. Я знаком со многими ребятами, кого ты имеешь в виду, и они все крутые как личности. У них есть хорошие песни, но если брать движуху в целом, то она ненадолго, и рано или поздно кто-то поймет.

Взять того же BUSHIDO ZHO… ты с ним хорошо общаешься вживую. Кто он для тебя в первую очередь: крутой друг или крутой музыкант?

Да, он мой близкий друг. Это человек, который начал заниматься музыкой при мне. В него никто не верил, в компании все угорали. Он делал нескладные текста, никто не воспринимал его всерьез. Но он развивается, и мои слова влияют на его творчество. Я говорил ему: «Помни кто ты, не матерись в песнях. Если ты будешь это делать, то с тебя будет двойной спрос, потому что ты ингуш». Если посмотреть на его новые треки, то там реально нет мата. Он хочет развиваться дальше, его не устраивает делать трэп. Он пытается делить биты, переходить в бум-бэп, экспериментировать. Он придет к чему-то музыкальному, просто пока это звучит как обычный трэпчик. Но все с чего-то начинают. Я не так давно сам делал забавную музыку.

В твоем интервью со студией поднималась тема национальной идентичности. В какой момент ты понял, что хочешь транслировать эту тему через творчество?

Примерно в тот момент, когда все менялось. Тут играет роль взросление и осознание самого себя. Когда ты видишь, что твоя национальность действительно играет роль, для кого-то в плохом ключе, для кого-то в хорошем. Они замечают аспекты твоего воспитания, которые здесь тоже есть, но не прививаются так жестко и радикально как на Кавказе. Когда со мной встречается девушка и говорит мне, что никогда не видела такого отношения к людям. Когда ты понимаешь, что внутренне есть вещи, которые отличают тебя от остальных. Ты не превозносишься, но чувствуешь себя другим. Важно помнить, кто ты и откуда, и преподносить свой народ с хорошей стороны, а у меня есть эта возможность. Музыка, популярность и в то же время ответственность… Я не знаю более популярных дагестанцев в русском хип-хопе. Моя задача — сделать первый шаг и показать людям, что можно делать так. Немаловажно — и своим людям тоже.

Были ли ситуации, когда к тебе относились негативно из-за твоей национальности?

В основном, такие вещи я узнавал уже после встречи с людьми. Начинались сплетни, меня называли чуркой и хачом одноклассницы, которые до этого стояли со мной и курили сигареты. Но большинство людей при встрече отдают себе отчет, что я не русский. Это как с темнокожими в США. Сейчас все пытаются с этим бороться, но ты не вытащишь из своей головы мысль о том, что напротив тебя темнокожий человек, если ты всегда жил в «белом» районе. Хотя у нас это не так ярко выражено. Чувство, будто у нас латентный расизм. Он проявляется в тех вещах, когда ты пытаешься устроиться на работу…

…Или объявления с арендой квартир «только для лиц славянской внешности»

Да, идет деление. Люди не замечают ублюдства и неподобающего поведения среди своих, но зато с другими…

Национальность — самое первое, на что можно обратить внимание, когда человек тебе не нравится или он в чем-то провинился. У меня было такое, что люди с тобой нормально общаются, а потом наступает большая ссора, доходящая до драки. И одно из первых обзывательств в мою сторону — «хач». Это сидит в людях, и они это понимают, но выплескивают только на грани. Русский убил кого-то — мудак. Черный убил кого-то — чурка. Не знаю, изменится ли это.

Какое у тебя отношение к новой этике и борьбе за права угнетенных?

Двойные стандарты. Одни кричат про свободу слова, но когда человек занимает альтернативную позицию, он становится для них уродом. Когда удобно — у меня есть друзья-дагестанцы. Когда неудобно — я назову их хачами, потому что они понаехали (смеется).

Когда борются за права какой-то конкретной социальной группы, она, наоборот, отделяется от остальных.

Девушка хочет, чтобы ее называли докторкой? Пожалуйста. Если ей хочется, то пускай. Она же никому не мешает. Но складывается ситуация, в которой эти проблемы заполоняют все инфополе. А тех, кто указывает на другие вопросы, считают сумасшедшими.

Бывают ситуации, когда абьюзером выступает не мужчина, а женщина. И о таких почти не говорят.

Наверное, это невыгодно. СМИ подстраиваются под общую повестку.

Ты до сих пор занимаешься граффити-движухой?

Да, вот чуть-чуть потеплеет и пойдем рисовать с QJAY163. Знаешь этого парня?

Да, который еще делает свои комиксы?

Да. Он супер-крутой парень. Я недавно был на выставке, и там тоже были его работы.

Прикольно, что раньше независимые комиксы в России ассоциировались с супергеройскими историями. А у него это сделано под европейский, британский юмор.

И круто, что арт-движуха стала двигаться вместе с хип-хопом. Ощущение, будто музыка тянет за собой весь остальной пласт. Мы все друг друга поддерживаем — я постоянно выкладываю его комиксы, потому что люблю поддерживать ребят и чувствовать свое участие в их развитии. Мы есть друг у друга, и сейчас такое положение в индустрии. Дауны должны быть с даунами, а мы есть друг у друга.

На «Молодости» у тебя не было фитов. Тебе расхотелось делегировать свое творчество?

Да, на тот момент мне так казалось. Сейчас все по-другому — на альбоме будет много фитов. Сейчас готовится летний танцевальный трек с MAYOT, хочу поработать с Dose, Dequine, 104. Раньше не было такого желания, но сейчас я понял, что так твоя музыка звучит разнообразнее. Когда я изменился и захотел делать качественный продукт, ко мне стали притягиваться люди, которые делают хорошую музыку.

Я приехал на неделю в Питер, чтобы поработать со Spacekid. Мы сидели каждый день с утра до вечера, и я видел, что он заинтересован. Когда я уехал, он позвонил мне и сказал: «Братан, я поеду к сессионным музыкантам, запишу трубы». А я ему даже об этом не говорил.

Раньше у меня был YouTube, бит, чуть сведенный голос, реверб — и трек готов. Теперь мне стало интересно изучать саунд-дизайн, смотреть за экспериментами людей, повышением питча. Очень модно так говорить в рэпе, но чувство, что я нашел новый старт. У меня есть пройденный путь, но мне снова интересно — я вижу перед собой то, чего я раньше не видел и не знал.

У тебя было такое, что люди продолжали воспринимать тебя как «старого» LIZER с youtube-битами?

Конечно. Бывает ко мне подходят выпившие и говорят: «Я не думал, что ты такой… я вот помню «Сердце». Могу понять этих людей, поэтому не агрессирую и отмечаю, что мы все меняемся. Никто не дает спуска на возраст в этой индустрии. Для людей 18-летний я равносилен 26-летнему серьезному артисту. Всем насрать на твое взросление и то, через что ты проходишь.

Хаски говорил: «Самое странное, что за все это время куча талантливых (и не очень) людей так и не придумали никакого русского саунда, и мы все ещё уныло и нестройно подпеваем уголькам». Согласен ли ты с ним?

В какой-то момент я топил за проявление идентичности. Но я думаю, что для многих артистов нужно время. Хаски — уникум, самородок, поэт. Я знаю людей, которые не могут слушать его музыку, но читают тексты как стихи. С одной стороны, я согласен с ним. А с другой, кем нам вдохновляться на начальных этапах, когда мы молодые? Русской музыкой? У нас нет культуры, у людей прошлое ассоциируется с кокошниками и хоровым пением. А что кроме этого? Вспомни 90-е, когда сломался «железный занавес» — наша индустрия была сплошным позорным и липовым цирком. Слизанным еще хуже, чем сейчас. У нас единственная популярная личность — Цой, может, Летов. Да, Россия известна множеством писателей, но невозможно только с них брать пример. А если говорить исключительно про музыку — шансон, диско? Если мне захочется как-то наполниться, то я не буду слушать русскую музыку.

Единственное, я стал обращать внимание на поэтов 80-х или даже запрещенных во времена СССР. Стал много читать Янку Дягилеву, у нее есть несколько строчек, занимающих особое место в душе. Это классная часть нашей культуры, из которой можно что-то брать.

Может, нам стоить воспринимать нашу индустрию как одно целое, а не мыслить идентичностями? Не ставить границы, а понимать, что музыка — общая. Если дагестанец вдохновился трэпом, но сделал его по-своему, то можно считать, что он создал новый стиль — «суетной трэп» (смеется), который не будет ассоциироваться с Migos и Juice WRLD.

Ты говорил, что твой отец раньше не признавал твое увлечение музыкой. Как он отреагировал на твой первый успех и признание?

В начале, когда я хотел ему помогать, он откровенно говорил: «Мне не нужны твои деньги, мне не нравится то, чем ты занимаешься». За это я его ценю – он был честен передо мной. Он стоял на своем, и говорил, что «мои деньги для него ничего не значат», хотя на тот момент у него было сложное положение. Все поменялось, как только я повзрослел, стал осознаннее, начал делать другую музыку.

А какие ощущения после успеха и первых крупных заработков были у тебя?

Если честно, деньги как уходили, так и уходят на фигню. Сейчас я стал относиться к ним ответственнее — с каждого квартала откладываю по 15%. Ситуации бывают разные. Независимо от популярности, у тебя может наступить момент, когда будет 0 на счету. После 30 надо будет вкладываться в какой-то бизнес.

Задумываешься ли ты сейчас о семье?

Я понимаю, что хочу детей, сына, дочь. Просто это должен быть тот момент, когда я смогу им многое дать, в том числе и свое время. Пока что музыка отнимает много времени, и я даже не успеваю уделить полное внимание родственникам и близким. А если у меня родится ребенок, а я буду где-то там на студии… Я сам по себе знаю, насколько сложно когда тебя воспитывает только мама, и некоторые вещи тебе приходится осознавать самому. Я не хочу, чтобы так было с моим ребенком.

Важную роль играет выбор спутницы — представь, если бы моя мама была ленивая и необразованная. Кем бы я вырос? Мама вложила в меня много человеческих качеств и научила порядочности. Отец тоже мог, но у него не было так много времени.

Наблюдаешь ли ты его черты в себе?

Да, хоть я никогда не думал, что почувствую их.

У тебя был период, когда ты сторонился своих национальных традиций?

Когда ты все время живешь среди русских, тебе хочется жить как они. Твои одноклассники уже ходят по впискам, им все разрешают, а ты сидишь и негодуешь : «А почему мне нельзя?». А теперь понимаю, что был просто дураком, потому что сейчас я этим горжусь. Да меня не пускали, и я рад этому. Неизвестно, кем бы я стал, если бы ходил на все эти тусовки.

Если бы ты был отцом, то ты бы жестко контролировал своего ребенка?

Я бы хотел стать ему другом. Чтобы он чувствовал границы, смотрел на меня, вдохновлялся и хотел быть как я. А для этого я должен быть сильной личностью и должен соблюдать правила, которым хочу научить его. Проблема наших родителей и нас в том, что они были рождены в СССР, и у нас огромный ментальный разрыв. Мы друг друга часто не понимаем, и надеюсь, что со следующим поколением это изменится. Я хочу заинтересовать сына, а не быть отцом, который зарабатывает деньги.

Ты примешь сына на его этапе панк-рок-мальчика?

Конечно, приму и поговорю с ним. Прикинь, если бы мой отец после этого поговорил со мной и сказал бы, что воровать музыку неправильно. Это были бы очень крутые отношения. В тот момент я был сам, у меня не было старшего, который бы сказал мне, что я делаю не так.

Сейчас у меня появился старший брат, друг — мой менеджер Никита. Ему 27, и он оказывает на меня большое влияние. Даже не в плане музыки, а в быту. Он недавно ко мне пришел и сказал: «Если ты будешь дальше таким раздолбаем, то я не буду с тобой работать. Я тебя очень сильно люблю, но почему тут разбросаны носки?». После этого у меня в квартире чистота и порядок.