«Никто» Найшуллера — абсолютный лидер. И по пиратству тоже

Иноязычная картина российского режиссёра возглавила списки «пираток» по версии Group-IB в первом полугодии, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Это значит, что именно этот фильм чаще других выкладывали на торрентах и на сайтах, где перед просмотром нужно посмотреть рекламу онлайн-казино.

Далее печальный для киностудий список выглядит следующим образом:

2. Мортал Комбат

3. Годзилла против Конга

4. Том и Джерри

5. Земли кочевников

6. Заклятие 3: по воле Дьявола

7. Гениальное ограбление

8. Рыцари справедливости

9. Лига справедливости Зака Снайпера

10. Те, кто желает мне смерти

Конечно, никакого дохода авторы фильмов с таких «показов» не получают. Да и точное количество просмотров не подсчитать. И всё-таки это важный показатель, который пригодится, например, если встанет вопрос о сиквеле или о репутации режиссёра и актёров. Вдруг у потребителей такого контента проснётся совесть? Или им захочется пригласить кого-то в кино? Или появится подписка на онлайн-платформу?