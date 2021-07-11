Канны — теперь место работы

Канны для «Роскино» – теперь место работы, а не поездки в отпуск во время фестиваля

Почти любое серьёзное российское кино для западного зрителя – артхаус. На любителя. Кто-то без ума, кто-то никак не воспринимает. И «Роскино» после 9-летнего застоя во время правления Екатерины Мцитуридзе, наконец, поняло главное: своего зрителя нужно воспитывать. Гендиректор организации Евгения Маркова представила в Каннах Russian Content Worldwide.

Это новый бренд нашей индустрии. С помощью международных связей представителей отрасли «Роскино» будет продвигать произведения наших авторов на международной арене. Объяснять значение непростой русской души и её роль в кинематографе.

Евгения Маркова:

«Мы получаем много вопросов относительно российского рынка, и в какой-то момент пришло осознание, что наша индустрия довольно сложна для восприятия в международной среде. Russian Content Worldwide основывается на четырех главных ценностях: прозрачность, содействие, экспертиза и вдохновение».

На церемонии открытия были влиятельные продюсеры, менеджеры, эксперты, представители СМИ, инвесторы. В том числе исполнительный директор Каннского кинорынка Жером Пайар:

«Это правда, что для России этот год в Каннах особенный. Я уверен, что это не случайность, новые поколения российских кинодеятелей действительно все активнее берутся за работу и становятся все более востребованы и крайне интересны, показывая свое мастерство».