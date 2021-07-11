Казаки в Росгвардии

Бурную реакцию вызвали казаки, которые официально будут приниматься в Росгвардию. Пока эксперимент планируется на территориях компактного проживания казаков, но их субкультура распространена по всей стране. Потенциально казачьи патрули Росгвардии можно будет увидеть и в Москве.

В связи с этим критики российской власти вспоминают дореволюционных казаков, которые участвовали в разгонах манифестаций и забастовок. Они были аналогом современных «космонавтов», но частью армии. Использование казаков вместо омоновцев в современных реалиях малореалистично из-за отсутствия анонимности – казака на лошади с тёмным забралом сложно представить. Скорее казаки будут пугать пьяные дерущиеся компании по ночам.

С казаками много головной боли из-за их политизированности. У омоновца есть оклад, льготы, требования безопасности и анонимности. У субкультуры казаков есть разные идеологические заморочки. В этом отношении они не очень надёжны. Начнётся бунт традиционалистов – казаки начнут думать, разгонять, не разгонять. Больше это выглядит как попытка властей обуздать формирования казаков, чтобы особо боеспособные из них были под непосредственным присмотром Росгвардии. Чтобы скоро не пришлось штурмовать базы казаков, как монастырь схимонаха Сергия.