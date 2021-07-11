{ 11 июля 2021 }

Равнение на Юму

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  
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«Байкал. Удивительные приключения Юмы». Мультфильм.

Наша фаворитка Юма («Байкал. Удивительные приключения Юмы») вышла на Кинопоиске и имеет рейтинг 8.0. Это уровень «Железного человека», Темного рыцаря», «Три билборда…», «Возвращения джедая» или «Хатико». Захватывающие дух пейзажи, отважное приключение милой нерпы, теплые голоса Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой – здесь буквально всё хорошо, и нашим продюсерам стоило бы внимательнее присмотреться к истории истинного успеха Юмы.

Душевно-патриотичное кино без реверансов перед западом, с собственной прокатной компанией, а самое главное – с искренне вложенной в творчество душой – востребовано сейчас, как мало когда раньше. Про успешные проекты принято говорить как про те, в которых «все звезды сошлись». Но не в том ли проблема, что повторить такие истории пытаются внешне, играя звездами в бездушную мозаику очередного «продукта», тогда как нужно всего лишь искренне и полностью вложиться в трогающую тебя самого идею.

И тогда гравитация собственной души и ее интереса к создаваемой истории – и притянет все внешние звезды, расставив их в максимально живом порядке.

НЕВМИНКУЛЬТ


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