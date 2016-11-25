Хирург и казаки оценили «Патриота» «Несчастного случая»

Вокруг клипа «Патриот» группы «Несчастный случай» разворачивается общественная дискуссия. Правда, ведётся она несколько странно: обругать видеоработу поторопились некоторые патриоты, которые не видели самого ролика. Так, атаман православного союза казаков «Ирбис» Андрей Поляков пообещал проверить клип на экстремизм. Лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов, отвечая на вопрос НСН, видел ли он новый клип «Патриот» группы «Несчастный случай», где, среди прочего, нашлось место для пародии и на него, заявил, что ему не интересно, кого высмеивает Алексей Кортнев.

- Никакого клипа не видел. Таких мудаков, которые что-то высмеивают, очень много. За всеми не уследишь. И не интересно мне слушать то, что кто-то что-то там высмеивает. И пусть они переодеваются в кого хотят: в меня или не в меня. Я не знаю этой группы. Я не знаю, кто это такие, – заявил Хирург.

Фронтмен «Несчастного случая» Алексей Кортнев рассказал НСН, что не удивлен подобной неосведомленностью.

- Мы играем музыку все-таки для интеллектуальных людей, несомненно. Поэтому то, что нас не знает Александр Хирург, вполне естественно. Если человек называет мудаками людей, которых не знает, откуда он в таком случае черпает информацию, что мы мудаки? Это мне напоминает 50-е годы прошлого столетия, когда наши сограждане по Советскому Союзу писали письма «я Пастернака не читал, но осуждаю». На подобное обижаться просто глупо.