{ 25 ноября 2016 }

Хирург и казаки оценили «Патриота» «Несчастного случая»

Рубрики: [Музыка]  [Скандалы]  

Алексей Кортнев

Вокруг клипа «Патриот» группы «Несчастный случай» разворачивается общественная дискуссия. Правда, ведётся она несколько странно: обругать видеоработу поторопились некоторые патриоты, которые не видели самого ролика. Так, атаман православного союза казаков «Ирбис» Андрей Поляков пообещал проверить клип на экстремизм. Лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов, отвечая на вопрос НСН, видел ли он новый клип «Патриот» группы «Несчастный случай», где, среди прочего, нашлось место для пародии и на него, заявил, что ему не интересно, кого высмеивает Алексей Кортнев.

- Никакого клипа не видел. Таких мудаков, которые что-то высмеивают, очень много. За всеми не уследишь. И не интересно мне слушать то, что кто-то что-то там высмеивает. И пусть они переодеваются в кого хотят: в меня или не в меня. Я не знаю этой группы. Я не знаю, кто это такие, – заявил Хирург.

Фронтмен «Несчастного случая» Алексей Кортнев рассказал НСН, что не удивлен подобной неосведомленностью.

- Мы играем музыку все-таки для интеллектуальных людей, несомненно. Поэтому то, что нас не знает Александр Хирург, вполне естественно. Если человек называет мудаками людей, которых не знает, откуда он в таком случае черпает информацию, что мы мудаки? Это мне напоминает 50-е годы прошлого столетия, когда наши сограждане по Советскому Союзу писали письма «я Пастернака не читал, но осуждаю». На подобное обижаться просто глупо.

.


Похожие посты:


  1. Лучшее от «Несчастного случая»

    2. Лучшее от «Несчастного случая»

    Московский коллектив «Несчастный случай» редко без повода собирает друзей на больших московских площадках. На этот раз для встречи с поклонниками в столичной «Арене» у группы нашлось сразу несколько поводов. Сначала со сцены Алексей Кортнев от лица группы поздравил [Читать...]


  2. Хирург приглашает Rammstein

    3. Хирург приглашает Rammstein

    Лидер байк-клуба “Ночные волки” Александр Залдостанов, известный также как Хирург, ведет переговоры с немецкой индастриал-группой Rammstein о возможном выступлении на праздновании 70-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. Хирург выразил уверенность, что “очень неплохая идея была бы, если [Читать...]


  3. Александр «Хирург» Залдостанов об украинских байкерах

    4. Александр «Хирург» Залдостанов об украинских байкерах

    Лидер Всероссийского мотодвижения «Ночные волки» Александр Залдостанов известный как Хирург рассказал программе «Правда 24» о том, за что получил награду из рук президента России Владимира Путина, а также о том, какой межгосударственный договор заключили между собой города-побратимы Севастополь [Читать...]


  4. В 2000 ГОДУ “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ” ПОРАЗИТ ВСЕХ МЮЗИКЛОМ

    5. В 2000 ГОДУ “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ” ПОРАЗИТ ВСЕХ МЮЗИКЛОМ

    Музыканты группы “Несчастный случай” объявили о своих планах написать и поставить мюзикл. Лидер группы Алексей Кортнев заявил, что “задал себе четкую дату окончания работы – 2000 год”, и к этому сроку постарается написать музыку произведения. О чем будет [Читать...]


  5. РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ ОЦЕНИЛИ ВЫСОКУЮ МОДУ

    6. РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ ОЦЕНИЛИ ВЫСОКУЮ МОДУ

    Завершилась Неделя Высокой Моды, проходившая в Государственном киноконцертном зале “Россия”. Показ коллекций известнейших европейских Домов моды возбудил интерес огромного количества публики, и, естественно, такое элитное мероприятие не могли обойти своим вниманием и звезды советской эстрады. 25 и 26 [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««

﻿