Обещания талибов

Если внимательно проследить за всем тем, что происходит в Афганистане и сравнить это с обещаниями талибов “мировому сообществу” – хоть в катарской Дохе, американцам, хоть нашим, в Москве… Ну – это примерно, как если бы Бармалей обещал, общаясь с дипломатами (если можно себе такой поворот событий представить), стать хорошим-прехорошим. Стал бы? Вряд ли. Чего ради? Вот и с талибами так же. Что там Уинстон Черчилль говаривал, насчёт того, что миротворец – это человек, который кормит крокодила, в надежде, что тот съест его последним? Очень точно соответствует диалогу с “Движением Талибан” и всеми такого рода радикальными группировками. Религиозные фанатики – они и есть фанатики. Мало ли, что они неверным обещают?

Лидер афганских узбеков, генерал Дустум, не случайно объявил, что в случае, если события в его стране продолжат развиваться так, как они развиваются, то север Афганистана отделится от пуштунского юга, образовав Южный Туркестан. Ну, может и отделится. Было бы, кому отделять. Разве что, турки решат сыграть в эту игру. Они же зачем-то у себя учения с албанцами, азербайджанцами, узбеками и казахами, при участии Катара и Пакистана, проводят, отрабатывая боевое слаживание. Хотя могут одновременно и сделать ставку на пестуемых ими, в том числе в Идлибе, исламистов из стран Центральной Азии и России, ожидающих, пока что в Катаре, когда Эрдоган под свой контроль аэропорт Кабула возьмёт, о чём он с американцами успешно договорился.

В общем, ситуация в Афганистане, несмотря на какие угодно разговоры кого угодно с представителями талибов, до крайности напряжённая. Иранцы, на всякий случай, на своей границе с Афганистаном концентрируют наиболее боеспособные части. Им виднее, чего от талибов и всего афганского дурдома ждать. Нынешний кабульский режим доживает последние месяцы – в лучшем случае. Американцы, успешно провалив в Афганистане всё, что только можно и создав на южном направлении у России постоянную проблему, сняли с себя эту головную боль. О наркотрафике, который талибы, в отличие от прежних времён, сами раскручивают, и не говорим. Турки под это успешно осваивают Казахстан и Среднюю Азию – мало им бывшего нашего Закавказья…

На Дальнем Востоке при этом напряжённость у границ России будет нарастать. С этим Япония, при поддержке тех же США, справится. На западном направлении – от Украины и Молдавии до Прибалтики, тем более. Там у НАТО, скинувшего с плеч афганскую проблему и готовящегося точно так же решить проблему иракскую, руки развязаны. На Кавказе не лучше. Азербайджан под турками, Грузия, как всегда с ней было после распада СССР, то ли под ними, то ли под американцами, то ли сама с собой разобраться не может, но точно против России. Армения… Там сложно. Без России её на карте не будет, но для её начальства свет в окне – Соединённые Штаты. Парадоксально оно мыслит, нелинейно и нестандартно. В общем, опять Россия в кольце фронтов, как в Гражданскую было. Всё повторяется в этом мире…

