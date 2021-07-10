Вакцина от Пфайзер увеличивает размер груди

Из Норвегии сообщили, что у женщин, которые вакцинировались “Пфайзером”, увеличился размер груди. Хороший маркетинговый ход. Хотя, как глянешь на фотографии некоторых представителей прекрасного пола из этой страны, понимаешь, что и он не поможет. Столько водки, сколько нужно выпить, чтобы они среднестатистическому мужику понравились, в нормальный организм просто не войдёт. Так что, даже странно, что её, водку, не в Норвегии изобрели. Но, может, это они специально таких страхолюдин на фотосессии подбирают, потенциальных конкурентов отпугивать. Однако, повторим, с точки зрения благотворности вакцины “Пфайзер” – отличная задумка. Вместо имплантов, просто вакцинируйся. Два в одном. И коронавирус не так страшен, и фигура исправлена…

Интересно, от наших вакцин ничего в организме не меняется? У нас же их много. Исследовать это дело, что ли? Вдруг выяснится, что “Спутник” потенцию улучшает, как никакой “Виагре” или “Вука-вука” и не снилось. А от “Эпивака” со страшной силой прирастает мужское достоинство и морщины пропадают. Или там, раннее облысение он предотвращает. Все проблемы с недоверием народных масс и вакцинам, и начальству решились бы одномоментно. Народ бы безо всяких наездов сверху стоял в очередях, лишь бы причаститься к благотворному действию отечественной медицины. И деятели культуры – первые. Они люди публичные, у них эти проблемы острее всех прочих стоят. Так, глядишь, и примирился бы народ с властью по части коронавируса и вакцинирования.

Ну, мечтать не вредно. Это же надо тонко работать, с подходом. Не наш метод. Наш – это принципы обихаживания верхними боярами и их ближним кругом масс, напоминающие по своей тонкости ухватки таёжного медведя в драке за корчагу с мёдом. Хрясь лапой по темечку и дурным голосом дурной приказ прореветь. А потом делать перед высшим начальством вид, что его выполняют, и негодовать, до чего народ несознательный. Как в Москве и происходит, да и не только в Москве. Если массовое мероприятие проводит начальник, а ещё того пуще – его баба, так и пускай проходит. И в метро толпами нехай ездят. Но в рестораны без кода ни-ни. Ну, как умеют… Интересно, нет ли какой вакцины, чтоб от неё начальники умнели и, главное, чтоб воровать переставали? Поставили бы медикам такую задачу, что ли?