Ну лугах Подмосковья в жару появились пьяные пчёлы. Нектар прямо в цветах бродит, пчёлы пьянеют… Интересно, мёд они делают тоже пьяный? И что происходит с медведями, которые его едят? Да ладно, с медведями! Что с людьми происходит? Вот, к примеру, перед тем, как отправиться в путь, выпил ничего не подозревающий шофёр чашечку чая с ложечкой мёда. Это же, согласно правилам дорожного движения, не запрещено? А если это тот самый, неправильный мёд, который спроворили на пасеке те самые, неправильные пчёлы? Которые, говоря попросту, в момент самого, что ни на есть производственного процесса, набухались до положения риз? В полёте вихляли, бросались на людей и друг на друга, вели себя непотребно, ругались нецензурно по-своему, на пчелином?

В итоге, водитель под хмельком, хотя и не пил, дорожная полиция его ловит и штрафует, а то и лишает прав, если он этого мёда не одну ложечку, а скажем, две употребил, а то и целую розетку. Или, того хуже, произошло дорожное происшествие. Кто виноват? Пчёлы?! А их как к ответственности привлечь? Никак? Тоже непорядок. Кого-нибудь непременно надо к ней привлечь. Не может такого быть, чтобы случилось что-то где-то, а привлечь было за это некого. Нехорошо это. Так народ совсем может распуститься и даже непременно с ним это произойдёт, отчего в стране неурядицы начнутся, смятение умов и анархические настроения, а там и до пугачёвщины недалеко. Кому на Руси очередная смута нужна? Так что, надо со всем этим поступать, как с борщевиком. Все луга, клумбы и пасеки взять под контроль и проверять неустанно.

Жёстко проверять, неукоснительно. На предмет забродившего нектара, пьяных пчёл и их подозрительного мёда. Обложить штрафами, повысить налоги и вменить населению со всем этим бороться, под угрозой конфискации земельных участков и пасек. Всё косить, ульи с бухими пчёлами за свои кровные своими же руками уничтожать и добиваться полного соответствия нормам и инструкциям, которые тому населению пропишут. А уж, что их ему пропишут, сомнений мало. Это у нас начальство делать умеет. Лозунг кампании: “Ноль промилле в каждый улей”. А ответственным Медведева назначить. Ему всё равно делать нечего. С “Единой Россией” теперь без него разберутся – куда его девать? А так: “Превед, медвед” – и снова в бой. Хорошая, между прочим, идея. Ёмкая.