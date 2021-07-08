Эскадрон уходит вдаль

Группа «Неприкасаемые» Гарика Сукачева выпустила в свет новый сингл «Гауди уходит». Релиз выпущен компанией Navigator Records и включает в себя один заглавный трек. В настоящее время сингл доступен для скачивания на портале NaviMusic и в российском отделении iTunes. [Читать...]

Олега Газманова и группу “Эскадрон” продолжают преследовать железнодорожные происшествия. Как рассказала пресс-атташе г-на Газманова, не так давно музыканты направлялись на гастроли в Нижний Новгород, причем Олег и его гастрольный директор Лев Готовцев находились в одном из головных вагонов, [Читать...]

Гарик Сукачев и его группа «Неприкасаемые» сняли клип на свою новую песню «Гауди уходит». Композиция была впервые представлена публике в апреле этого года на радиостанции «Наше Радио». На сегодняшний день песня занимает первую строчку в хит-параде «Чартова дюжина». [Читать...]

Один из основателей легендарной анимационной студии Ghibli и режиссер 11 мультфильмов Хаяо Миядзаки уходит из кино. О выходе на пенсию 72-летнего мэтра заявил глава студии Коджи Хосино во время кинофестиваля в Венеции. Там был представлен последний фильм режиссера [Читать...]

ЭКСПОЗИЦИЯ. Когда же еще не мечтать о том, чтобы стать бестрепетным, как не в самом начале года, так сказать, в его эмбрионе?! Глицин принимать – оно, конечно, дело телополезное, но душеполезнее вот что. Надо твердить себе: я не [Читать...]