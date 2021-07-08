Эскадрон уходит вдаль

Если хотите почувствовать себя старым, эта новость для вас. Готовящийся отметить 70-летие (!!) Олег Газманов размышляет о завершении карьеры.
Нам лично кажется, что Газманов был всегда — слишком уж большое место он занимает в российской культуре, в каком-то смысле став уже именем нарицательным. Решение Олега Михайловича наводит нас на грустные размышления, что вот артист уходит на покой — а скамейка запасных пуста. Не родилось на российской эстраде равнозначной фигуры и это, безусловно, печально.
Сделав напоследок сальто и шпагат, эпоха клонится к закату.